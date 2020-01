Tottenham loopt blauwtje tegen Southampton nadat Alderweireld zich laat ringeloren ABD/ODBS

01 januari 2020

18u00 0 Southampton SOU SOU 1 einde 0 TOT TOT Tottenham Hotspur

Ook Mourinho krijgt de motor voorlopig niet aan de praat bij Tottenham. 1-0-nederlaag tegen laagvlieger Southampton. Na zestien minuten kwamen de verdedigend zwakke Spurs al op achterstand. Ings pakte een lange bal goed mee en speelde Alderweireld helemaal uit met een simpele tik. De spits van de ‘Saints’ maakte het vervolgens in één tijd knap af in de korte hoek. Gazzaniga alweer geklopt, Tottenham weer op achtervolgen aangewezen.

Op slag van rust kwam Vertonghen dicht bij de gelijkmaker. Bij een hoekschop belandde de bal bij de Rode Duivel en hij had maar binnen te knallen, maar ‘Super Jan’ besloot over. In de tweede helft kregen de Spurs weinig klaar. Tot Kane de 1-1 tegen de netten schoot, maar zijn gelijkmaker werd afgekeurd voor nipt buitenspel. Tot overmaat van ramp blesseerde Kane zich bij die actie aan de hamstrings. Het bleef bij 1-0. Pijnlijke avond voor Tottenham.

Danny Ings stuurt @alderweireldtob even terug naar 2019... 🔙 pic.twitter.com/tx1KKVRFY6 Play Sports(@ playsports) link

Meer over Tottenham

sport

sportdiscipline

voetbal

Kane

sportevenement