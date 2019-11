Tottenham kan thuis ook niet winnen tegen Sheffield, Alderweireld blijft hele match op de bank Redactie

09 november 2019

17u50 0 Tottenham Hotspur TOT TOT 1 einde 1 SHU SHU Sheffield United

Tottenham is op eigen veld op een gelijkspel blijven steken tegen Sheffield United. De Spurs klommen na rust wel op voorsprong via Son, maar daarna had de thuisploeg het knap lastig. Eerst werd de gelijkmaker van de bezoekers afgekeurd voor (zeer) nipt buitenspel, maar twaalf minuten voor affluiten was het dan toch raak via Baldock. Bij de Spurs, momenteel pas twaalfde in de stand, zat Toby Alderweireld de hele match op de bank. Jan Vertonghen ontbrak door een blessure.

De Spurs wonnen slechts zes van de laatste 24 competitiewedstrijden. Trainer Mauricio Pochettino staat inmiddels zwaar onder druk. Hij hield behalve Alderweireld ook onder anderen Christian Eriksen de hele wedstrijd op de bank.