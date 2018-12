Tottenham is ook met Kane op de bank een maatje te groot voor Leicester, Son toont zich met heerlijke goal Redactie

08 december 2018

22u50 0 Leicester City LEI LEI 0 einde 2 TOT TOT Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur heeft de voetbalavond in de Premier League afgesloten met een 0-2 zege op het veld van Leicester City. Rode Duivels Toby Alderweireld en Jan Vertonghen stonden het hele duel centraal achterin bij de bezoekers. Mousa Dembélé is nog steeds out met een enkelblessure.

De Zuid-Koreaan Son Heung-min brak in de toegevoegde tijd van de eerste helft de ban voor de Londenaars met een prachtig schot van net buiten de zestien. Op het uur verdubbelde Dele Alli de bezoekende voorsprong met een rake kopbal, zijn vijftigste goal voor Tottenham. De Spurs springen door de zege in de stand opnieuw over Chelsea, dat eerder zaterdag Manchester City haar eerste seizoensnederlaag aansmeerde, naar de derde plaats. Leicester is negende.