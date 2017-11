Tottenham heeft meer moeite met Crystal Palace dan met Real Madrid, maar 'vergeten' doelman en Son zorgen toch voor driepunter

Thomas Lissens

14u52

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News Gazzaniga met een prima redding. Premier League 19 december 2015. Van die dag was het geleden dat Paulo Gazzaniga nog eens een wedstrijd speelde in de Premier League. Maar door de blessures van Hugo Lloris en diens doublure Michel Vorm, moest de derde doelman van Tottenham tegen Crystal Palace toch nog eens in actie komen. En de Argentijn had meteen ook een groot aandeel in de felbevochten driepunter (1-0).

Behalve Lloris en Vorm waren ook Toby Alderweireld en Dele Alli niet fit voor de Londense derby. Spurs-manager Mauricio Pochettino moest daarom flink sleutelen aan de ploeg die eerder deze week de scalp van Real Madrid veroverde. Jan Vertonghen was de enige Belg in de basis en de centrale verdediger kreeg dus Paulo Gazzaniga in zijn rug.

De doelman kreeg voor het eerst in 687 (!) dagen nog eens speelminuten in de Premier League en dat de Argentijn toch wat ritme miste, werd snel duidelijk. Met een vreemde ingreep werkte hij Sakho tegen de grond en eigenlijk had Crystal Palace altijd een strafschop verdiend. Scheidsrechter Friend floot evenwel niet en nadien namen de Spurs het commando over. Of ze probéérden dat toch te doen.

Kane trapte van ver, Rose kopte een kans(je) naast en daar moesten de fans op Wembley het eigenlijk mee doen. Even sloeg het hart van die fans zelfs een slag over toen er een mirakelsave van Gazzaniga nodig was om Dann van de 0-1 te houden. 0-0 was daarom ook de ruststand en daar mochten de Spurs eigenlijk niet over mopperen.

AFP Vertonghen miste zijn maatje Alderweireld achterin.

Gazzaniga ook na rust belangrijk

Ondanks zijn twijfelachtig tussenkomen na twee minuten, maakte Gazzaniga eigenlijk een prima indruk. Ook meteen na rust, Dembélé was toen al ingevallen, moest de Argentijn enkele keren boven zichzelf uitstijgen. Hij hield achtereenvolgens Townsend en Milivojevic van gemaakte goals. Pochettino mocht zijn landgenoot bedanken.

Dat zal de manager van de thuisploeg vooral net voorbij het uur ook beseft hebben. Son maakte er toen immers 1-0 van, nadat de Spurs eigenlijk nog niets hadden klaargespeeld na rust. De Zuid-Koreaan plaatste de bal met zijn linker keurig in de hoek, Wembley haalde opgelucht adem.

En die treffer bleek ook het breekpunt voor Palace. De 'Eagles' konden niet meer dreigen en ei zo na maakte Son er tien minuten voor tijd 2-0 van. De Zuid-Koreaan miste, maar toch konden de mannen van Roy Hodgson hun achtste opeenvolgende uitnederlaag in de Premier League niet meer afwenden.

