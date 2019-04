Tottenham haalt het ruim van Huddersfield, Moura scoort hattrick Redactie

13 april 2019

14u59

Bron: Belga 0 Tottenham Hotspur TOT TOT 4 einde 0 HUD HUD Huddersfield Town Premier League Tottenham Hotspur heeft op de 34e speeldag in de Engelse Premier League in eigen huis met 4-0 gewonnen van het al gedegradeerde Huddersfield Town, de rode lantaarn in Engeland.

Nog voor het halfuur was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld in het nieuwe Tottenham Hotspur Stadium. Victor Wanyama, in een ver verleden nog bij Germinal Beerschot, zette de thuisploeg al na 24 minuten op een 1-0 voorsprong, drie minuten later verdubbelde Lucas Moura de voorsprong. In de slotfase maakte het voormalige Braziliaanse toptalent met zijn tweede en derde van de namiddag zijn hattrick vol en zette hij zo de 4-0 eindstand op het bord. De Spurs controleerden de hele wedstrijd, Jan Vertonghen liep een kwartier voor affluiten tegen een gele kaart aan, nadien werd hij naar de kant gehaald. Met de return in de kwartfinales van de Champions League tegen Manchester City in het achterhoofd had Toby Alderweireld rust gekregen van Mauricio Pochettino, net als onder meer de Zuid-Koreaanse sterspeler Son, dinsdag nog de maker van het enige doelpunt in de heenwedstrijd tegen de Citizens.

Bij de bezoekers was er geen spoor van Laurent Depoitre en Isaac Mbenza, beide aanvallers zijn al een tijdje uit de gratie gevallen. Depoitre speelde zijn voorlopig laatste wedstrijd eind februari, Mbenza in het begin van die maand tegen Chelsea. Onze landgenoten vonden dit seizoen geen enkele keer de weg naar de netten voor de club en zijn samen goed voor twee assists, elk eentje. Het is dan ook al langer duidelijk dat ze geen toekomst meer hebben bij Huddersfield. Belofteninternational Mbenza keert na dit seizoen terug naar Montpellier, voormalig Rode Duivel Depoitre is na dit seizoen einde contract en zo is hij een buitenkansje voor heel wat teams in de Jupiler Pro League.

In de stand wippen de Spurs met de 22ste zege van het seizoen, een opsteker nadat er in de vorige zes duels slechts één keer gewonnen werd, over Chelsea naar de derde plaats, ‘best of the rest’ dus na de titelpretendenten Liverpool en City. Chelsea weet dus wat het te doen staat, morgenavond in de topper bij Liverpool.