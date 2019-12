Tottenham geraakt niet voorbij rode lantaarn Norwich, Alderweireld speelt rol in knullige owngoal ABD

28 december 2019

20u27 0 Norwich City NOR NOR 2 einde 2 TOT TOT Tottenham Hotspur Premier League Geen zege voor Tottenham tegen rode lantaarn Norwich City. De Spurs moesten twee keer terugknokken na een achterstand en speelden 2-2 gelijk.

Vrancic diende het team van Alderweireld en Vertonghen een eerste opdoffer toe. De Bosniër profiteerde van balverlies van Foyth en trapte vanop de rand van de zestienmeter voorbij Gazzaniga, die niet vrijuit ging. Tottenham kwam vervolgens goed weg toen een goal van Pukki na tussenkomst van de VAR afgekeurd werd - de Fin stond millimeters buitenspel.

Na de pauze koos Mourinho voor een offensievere aanpak. Vertonghen bleef tijdens de rust aan de kant, Lucas Moura mocht invallen. Dat loonde, want vrijwel meteen kwam Tottenham langszij via een vrijschop van Eriksen. De Spurs duwden het gaspedaal in, maar kwamen weer op achterstand. Alderweireld kon in extremis een schot van Pukki afweren, maar tikte de bal recht op de voeten van Aurier, die ongelukkig in eigen doel werkte. Tottenham leek op weg naar zijn derde nederlaag onder Mourinho, maar Harry Kane was de redder in nood. De spits knalde de 2-2-eindstand vanop de stip tegen de netten. Een uitslag waar beide ploegen weinig mee opschieten. Tottenham is zesde, Norwich blijft troosteloos laatste in de Premier League.

