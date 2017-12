Tottenham geeft Stoke na rust stevige pandoering op Wembley, Kane heeft duizelingwekkend record in het vizier - Benteke de schlemiel bij Crystal Palace TLB

17u49

Bron: Eigen berichtgeving 0 EPA Premier League Tottenham heeft de punten thuisgehouden tegen Stoke City. De Spurs, met Vertonghen en Dembélé in de basis, wonnen overtuigend tegen Stoke City: 5-1. De Spurs gaven de Potters vooral na rust een stevig pak voor de broek, met Kane en Son als uitblinkers. Door de zege klimt Tottenham in de stand voorlopig weer naar de vijfde plaats, al komt Arsenal morgen wel nog in actie tegen Southampton. Nog in Engeland miste Christian Benteke in blessuretijd een strafschop voor Crystal Palace, dat daardoor 'maar' op 2-2 bleef steken tegen Bournemouth.

De Spurs stonden voor deze speeldag dichter bij een degradatieplaats dan bij de eerste stek en dus verwachtte manager Mauricio Pochettino een reactie van zijn team. Die kwam er ook, tegen Stoke, dat met onder anderen Shaqiri, Zouma en Diouf toch ook flink wat kwaliteit aan de aftrap bracht.

Maar de Spurs waren de betere ploeg en in minuut 21 werden de Londenaars daar ook voor beloond. Son zette zich sterk door en de Zuid-Koreaan mocht ook juichen nadat Shawcross de bal in eigen doel verlengde. Tottenham, waar Jan Vertonghen achterin een rustige namiddag kende, ging daarna ook voort op dat elan. Maar omdat Kane nog een gigantische kans onbenut liet, bleef het bij 1-0 in de eerste helft.

Kane doet het wél na de pauze

Maar na rust toonde Kane dan toch dat Stoke een van zijn favoriete tegenstanders is. Tien minuten na rust scoorde hij zijn zevende treffer ooit tegen de Potters (enkel tegen Leicester doet hij met negen beter, red.) en de Spurs klommen zo op 3-0, want een minuutje eerder had ook Son Butland al weten te verschalken.

Kane diepte net voorbij het uur nog uit tot 4-0 en de Britse goalgetter krikte zijn duizelingwekkende statistieken van 2017 zo nog wat op. Kane scoorde al 33 PL-goals dit seizoen en heeft zo het record van Alan Shearer echt wel in zicht. De ex-spits van Newcastle scoorde 36 keer in 1995.

De vorige drie duels tussen Tottenham en Stoke eindigden op 4-0, maar dat voorkwamen Eriksen en Shawcross vandaag. De Deen luisterde zijn 200ste match voor Tottenham op met een goal, terwijl de verdediger de eer van zijn team tien minuten voor affluiten toch nog een beetje redde. 5-1 was de eindstand.

Depoitre valt in en ziet concurrent twee keer scoren

Huddersfield Town boekte een belangrijke 2-0-zege tegen Brighton & Hove Albion, maar toch zal Laurent Depoitre niet helemaal tevreden naar huis gaan. De Belgische spits moest opnieuw op de bank startten en van daar zag hij hoe zijn concurrent Steve Mounie twee keer scoorde voor de Terriërs. Depoitre mocht uiteindelijk zelf invallen in minuut 85, maar zelf iets forceren lukte niet. Bij Brighton stond Mathew Ryan in de basis en viel José Izquierdo net voorbij het uur in.

Defour krijgt horrortackle te verwerken, maar wint wel tegen Kabasele

In Burnley-Watford stonden met Steven Defour (Burnley) en Christian Kabasele (Watford) twee Rode Duivels tegenover elkaar. De partij werd vlak voor rust beslist, toen eerst Watford-verdediger Zeegelaar (39.) rood kreeg na een messcherpe tackle op Defour en nadien Arfield voor Burnley voor de enige goal van de middag zorgde. Het bleef 1-0, waardoor de thuisploeg als nummer zeven haar gat op nummer acht Watford vergroot tot zes punten.

Benteke mist strafschop die hij niet mocht trappen

Christian Benteke miste twee minuten in blessuretijd de kans om Crystal Palace de volle buit te bezorgen tegen Bournemouth. De Rode Duivel zag zijn penalty door Bournemouth-doelman Begovic gestopt worden bij een 2-2 stand. Daar bleef het nadien bij. De vier doelpunten in het Selhurst Park vielen allen voor rust. Tussen de twee treffers van Defoe (10. en 45.+3) voor Bournemouth zaten goals van Milivojevic (41.), ex-Anderlecht, vanop de stip en Dann (44.). Palace zakt in de stand weg naar de laatste plaats, Bournemouth is veertiende.

Christian Benteke’s 5 penalties for Crystal Palace:



❌ West Ham

⚽️ Burnley

⚽️ Hull

❌ Watford

❌ Bournemouth



Still no goals this season.#cpfc pic.twitter.com/aEIY0A6Ua6 Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

