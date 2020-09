Tottenham-fans zullen niet meteen kunnen genieten van Bale, pas voorgestelde Welshman is maand out DMM

19 september 2020

21u30 0 Premier League The eagle has landed. Gareth Bale is terug bij Tottenham Hotspur. De Welshman werd vandaag officieel voorgesteld door de Spurs, maar spelen zal hij nog niet meteen doen. Bale is namelijk geblesseerd.

Hij was de eerste voetballer die voor 100 miljoen euro van club verhuisde. In 2013 verruilde Gareth Bale Tottenham voor Real Madrid. 7 jaar later doet hij nu de omgekeerd beweging. De 31-jarige aanvaller wordt voor een seizoen gehuurd van Real Madrid. Volgens Britse media betalen de Spurs zo’n 20 miljoen pond, omgerekend bijna 22 miljoen euro, aan salaris en andere vergoedingen voor Bale.

Bale zien schitteren op het veld zal er voor de Tottenham-fans nog niet meteen inzitten. De voormalige publiekslieveling op White Hart Lane is een maand out. Bale liep begin deze maand een knieblessure op in de Nations League met Wales. De verwachting is dat hij pas fit zal zijn na de nieuwe interlandbreak in oktober. Nog even geduld oefenen dus.

Bale stond de afgelopen jaren wel vaker langs de kant met blessures. Ondanks alle veroverde prijzen en ruim honderd doelpunten voor Real lag hij in Madrid nooit in de bovenste schuif. Bij de Spurs was dat tussen 2007 en 2013 wel het geval. Bale speelde meer dan 200 duels en scoorde 56 keer in zijn eerste passage voor Tottenham. Vorig jaar zag hij een transfer naar China afketsen.

