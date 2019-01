Tottenham dankt in extremis niet Harry Kane, maar wel Harry Winks XC

20 januari 2019

18u54 0 Fulham FUL FUL 1 einde 2 TOT TOT Tottenham Hotspur Premier League Tottenham is op bezoek bij Fulham in extremis met de drie punten aan de haal gegaan: 1-2. Harry Winks kopte in de 93ste minuut de winnende treffer tegen de touwen. Denis Odoi, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld speelden de hele wedstrijd. Bij Tottenham, nog altijd zonder draw, dikt de gekwetstenboeg met het uitvallen van Dele Alli wel aan.

Ook de vervanger van @HKane heeft een neus voor goals! 🙈 @llorentefer19 pic.twitter.com/8tSp27qKeS Play Sports(@ playsports) link

De Spurs kwamen in minuut zeventien op achterstand nadat Fernando Llorente -de vervanger van de geblesseerde Harry Kane- zijn eigen doelman na een hoekschop verschalkte. Nadien deed ook Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) de netten trillen, maar zijn doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd. Tottenham was lang nergens en had het geregeld moeilijk met de snelheid van de Nederlandse aanwinst Ryan Babel.

Maar in de tweede helft forceerden de Spurs al snel de gelijkmaker. Dele Alli kopte een voorzet van Christian Eriksen voorbij Sergio Rico. Llorente zette zijn ongelukkige avond verder in de verf door een goeie kopkans te missen, aan de overkant maakte Mitrovic in zijn gekende stijl oorlog - al was hij vooral de mindere van de Colombiaan Sanchez. In extremis kon Tottenham toch nog juichen: Harry Winks, en niet de gekwetste Harry Kane, was de doelpuntenmaker van dienst. De jonge middenvelder kopte een prima voorzet van de ingevallen Nkoudou binnen. Fulham met de handen in het haar, de degradatieperikelen nog wat groter. Bij de Spurs was de opluchting groot: te weinig gekregen vorige week tegen tegen Man United (0-1), vandaag te veel.

Toby Alderweireld en Jan Vertonghen speelden bij de bezoekers de hele partij in een driemansdefensie met Sanchez. Denis Odoi van zijn kant speelde in totaal de honderdste wedstrijd in het Fulham-shirt. In de stand staat Tottenham op de derde stek met 51 punten, achter koploper Liverpool (60 ptn) en Manchester City (56 ptn). Fulham (14 ptn) staat negentiende, met alleen Huddersfield Town (11 ptn) achter zich.