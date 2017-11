Tottenham bijt tanden stuk op West Brom - Benteke en Kabasele juichen wel Glenn Van Snick

18u18 0 Photo News Premier League Tottenham heeft op de dertiende speeldag in de Premier League duur puntenverlies geleden thuis tegen West Brom. Harry Kane wiste een kwartier voor tijd het vroege openingsdoelpunt van Rondon uit, maar verder kwamen Vertonghen en co niet. Christian Benteke (Crystal Palace) en Christian Kabasele (Watford) konden wel winnen.

Vier minuten waren we ver, of Lloris mocht al gaan vissen. Dele Alli verspeelde de bal op het middenveld, waarna Rondon naaste belager Sanchez opzijzette en de bal tergend traag naast de Franse doelman deed verdwijnen. 0-1. Tottenham - met Vertonghen maar zonder de geblesseerde Alderweireld - aan zet. Maar dat verliep moeizamer dan verwacht. Balbezit, dat wel, maar grote kansen versieren bleek o zo moeilijk. Kane en Dier waren er voor de rust nog het kortst bij, maar een schuiver net naast en een geplaatste kopbal pal op Ben Foster vonden de netten niet.

Na rust hetzelfde spelbeeld op Wembley - ook toen Vertonghen plaats ruimde voor Dembélé. Een Tottenham vol goede wil én balbezit, maar er was geen doorkomen aan. Toch ging West Brom niet met de drie punten naar huis. De boeman: Harry Kane. Alli zette met een assist zijn duur balverlies recht, Kane tikte zijn voorzet fraai binnen. Daarmee was de Britse goaltjesdief betrokken bij honderd Premier Leaguedoelpunten in zijn laatste 128 wedstrijden. Goed voor 87 goals en 13 assists. De thuisploeg ging nog vol voor de zege, maar grote kansen leverde dat niet meer op.

Benteke en Kabasele aan het feest

In Crystal Palace - Stoke City begon Christian Benteke, die na maanden blessureleed vorig weekend een kwartier mocht volmaken - op de bank. Hij zag in het eerste bedrijf geen doelpunten, waarna Hodgson hem tijdens de rust in de strijd gooide. Xherdan Shaqiri - in de eerste helft goed voor de beste kans - tekende voor het openingsdoelpunt, waarna enkele tellen later Loftus-Cheek met een lage schuiver voor de gelijkmaker zorgde. In blessuretijd bracht Sakho het Selhurst Park in extase: 2-1. Zo haakt hekkensluiter Crystal in het klassement zijn wagonnetje aan de staart van het peloton.

Christian Kabasele ging met Watford makkelijk winnen op bezoek bij Newcastle United. Hughes en een own-goal van Yedlin zorgden voor de 0-2 ruststand. Na de pauze pikte ook Gray zijn doelpuntje mee. Kabasele stond de volle negentig minuten in het hart van de defensie. In Swansea City - Bournemouth bleef het 0-0.

