Toptransfer in stroomversnelling: Jadon Sancho nu écht op weg naar Manchester United

04 augustus 2020

17u19

Bron: The Guardian, Bild 2 Premier League Na maanden van geflirt lijkt er ook eindelijk een huwelijk aan te komen. Jadon Sancho (20) staat dicht bij een overgang van Borussia Dortmund naar Manchester United. Het water tussen beide clubs was heel diep, maar nu nadert een akkoord over een transfersom van 100 miljoen euro. Er ligt een contract van vijf seizoenen voor Sancho klaar op Old Trafford.

Net als zijn ploegmaats begon Jadon Sancho afgelopen weekend gewoon weer te trainen bij Borussia Dortmund. Zoals het een modelprof betaamt, maar het hoofd zit na drie jaar Duitsland weer in Manchester. Niet bij City - de ploeg waar Dortmund hem destijds voor een prikje wegplukte - maar bij stadsrivaal United. The Red Devils trekken al maanden aan Sancho’s mouw, maar botsten steeds op de (te) hoge vraagprijs van Dortmund. Tot nu dus.

Na maanden onderhandelen lijken beide clubs elkaar nu eindelijk gevonden te hebben. Manchester United zou 100 miljoen euro betalen, gespreid over drie jaar. Daar kan nog 20 miljoen euro aan prestatiegerichte bonussen bovenop komen. Sancho kan een contract tot medio 2025 tekenen en ziet zijn salaris gevoelig de hoogte ingaan. Hij zou zo’n 250.000 pond per week gaan verdienen, omgerekend een slordige 280.000 euro. Bij Manchester United moet Sancho de concurrentie in de aanval aangaan met andere jonge toppers als Marcus Rashford, Mason Greenwood en Anthony Martial. De nakende komst van next big thing Sancho onderstreept dus alleen maar de ambities van United.

Dortmund wil de transfer graag tegen volgende week officialiseren, om zo voldoende tijd te hebben om een geschikte vervanger te vinden. Onder meer Memphis Depay (Lyon) wordt genoemd. Sancho zal op de flanken van het Signal Iduna Park sowieso een grote leegte achterlaten. In 78 Duitse competitiewedstrijden scoorde de Engelsman 30 doelpunten en gaf hij 38 assists. Geen enkele Engelse tiener deed sinds Wayne Rooney beter in een topcompetitie. Aan Sancho om in zijn voetsporen te treden.

