Top tegen Arsenal, straks bestbetaalde doelman ter wereld? Courtois bevestigt: "Sta dicht bij akkoord met Chelsea"

Bron: HLNinEngeland 22 AFP Premier League Misschien dat Chelsea er na zijn glansprestatie op Arsenal nog enkele duizenden euro’s bovenop doet. Er moeten nog wat zaken en details uitgeklaard worden, maar de besprekingen over een nieuw contract gaan de goeie richting. Zijn club wil van Courtois de bestbetaalde doelman ter wereld maken met een loon van meer dan 235.000 euro bruto per week. “Ja”, bevestigt Courtois. “We staan dicht bij een deal.”

Het definitieve akkoord is er niet, maar Chelsea wil Courtois zo snel mogelijk vastleggen. De voorbije weken was er intens (telefoon-)verkeer tussen CEO Marina Granovskaia en de entourage van de doelman. Ze gooide een ultiem aanbod op tafel: take it or leave it. Omdat binnen de technische leiding van Chelsea nog altijd de overtuiging leeft dat natuurtalent Courtois alles heeft om de compleetste en beste keeper ter wereld te worden, willen ze hem ook naar die status verlonen.

Als de best betaalde ooit. Op dit moment is Man United-keeper David de Gea, met een basisloon van 225.000 euro per week, de best verdienende. Chelsea is bereid om Courtois meer te betalen dan zijn Spaanse collega. Het wil zijn huidige basissalaris, zo'n 120.000 euro per week, verdubbelen voor de komende vijf jaar. Het voorstel is geformuleerd.

De bal ligt nu in het kamp van onze landgenoot: tekenen of niet. “Binnen een paar weken zullen we wel opnieuw rond de tafel zitten”, zegt Courtois. “Ik ben gelukkig bij Chelsea en we staan dicht bij een akkoord. De besprekingen leiden me niet af. Ik ben kalm en relaxed. Omdat ik weet waar ik aan toe ben.” Real Madrid, ideale optie voor Courtois om dichter bij zijn kinderen te wonen, heeft met Kepa (Bilbao) ondertussen een andere keeper op het oog. PSG zoekt ook een nieuwe doelman, maar kan niet bougeren zolang het Financial Fair-Playdossier niet is uitgeklaard.

Door zich langer aan Chelsea te binden, hoopt Courtois ook Hazard te overtuigen om bij te tekenen. De aanvoerder van de Rode Duivels houdt, in afwachting van een voorstel van Real Madrid, de boot af bij de Engelse kampioen. Als kind droomde hij ervan om ooit in Bernabeu te spelen en het feit dat jeugdidool Zinédine Zidane er trainer is, heeft die zin alleen maar aangewakkerd. Het is een publiek geheim dat Zidane een grote fan is van Hazard, maar binnen de bestuurskamer van Real is hij op dit moment geen prioriteit.

“Eden en ik lachen er wel eens mee”, zegt Courtois. “Hij zegt dan: als jij bijtekent, zal ik volgen. En ik zeg hetzelfde tegen hem. Ik denk dat we alle twee gelukkig zijn bij Chelsea. In vier seizoenen zijn we twee kampioen geworden en we zouden onze piekjaren hier samen kunnen beleven. Eden verliezen zou erg zijn voor ons, de club. Eden is onvervangbaar. Met het geld dat hij op zal brengen, kan je vijf andere spelers kopen, maar geen van hen zal zoals Eden zijn.

Messi & Ronaldo

"Het zou hetzelfde aanvoelen alsof Barcelona Lionel Messi zou verliezen of Real Madrid Cristiano Ronaldo", vervolgt Courtois. "Als je uitblinkt, zullen er altijd teams geïnteresseerd zijn. Maar daarom zeg ik: als Chelsea de ambitie heeft om de beste club in de wereld te zijn, moeten zulke spelers blijven. Voor mij is het belangrijk dat we voor die eerste plaats blijven strijden. En meedoen in de laatste fase van de Champions League is ook belangrijk voor mij.”

Courtois speelde woensdag tegen Arsenal zijn beste match van het seizoen. Geen vijfde clean sheet op rij, twee keer geklopt, geen zege, maar wel punten gescoord. Schrale troost. In de Emirates blonk Courtois uit. Onklopbaar behalve op die torpedo's van Wilshere en Bellerin. Zijn mooiste: die geweldige redding op een uithaal van Alexis Sánchez voor rust. Dat ultieme handje. Die ene reflex. Sánchez haalde van dichtbij hard uit, maar met uitgestoken arm slaagde Courtois er toch nog in het schot tegen de paal te duwen. Terwijl hij het hoofd draaide, botste de bal van de ene naar de andere paal, om vervolgens in zijn handen te eindigen. Spectaculaire reddingen zijn doorgaans niet aan Courtois besteed, maar dit was er eentje voor in de compilatie. Wereldreflex met het nodige geluk.

Dat wist hij zelf maar al te goed. Hij balde de vuist, hij schreeuwde het uit. Een doelman die een redding viert als een doelpunt. Moet kunnen. "Ik denk dat ik in die fase met Sanchez het geluk wat afdwong", zei Courtois. "Het was zeker de moeilijkste redding van de twee, omdat Sanchez de twee hoeken voor het uitkiezen had. Gelukkig heb ik lange armen. En goeie reflexen."

Niets deed Courtois gisteren verkeerd. Hij ging goed plat op een schuiver van Lacazette. Met een knappe voetreflex in een één-tegen-één voorkwam hij dat de Fransman de bal tussen de benen schoof. En toen Özil in de zone verscheen, maakte hij zich goed breed. Alleen tegen die schicht van Wilshere, paal binnen, kon hij niks beginnen. Balen. Chelsea leek op weg naar de zege dankzij een lichte strafschop (Bellerin streelde zijn voet), afgedwongen en omgezet door Eden Hazard, en de 1-2 van Alonso. Met een schicht zette Bellerin zijn foutje recht.

Lof in pers

Courtois kreeg vandaag en gisteren enorm veel lof in de Engelse pers. Onder andere zijn voormalige keeperstrainer bij Chelsea, Christophe Lollichon, liet zich ondanks een spaakgelopen samenwerking bijzonder positief over hem uit. Helemaal onbevooroordeeld is hij niet, maar op de vraag of David De Gea de momenteel beste ter wereld is, komt hij verrassend uit de hoek. "Ik weet niet of je van een beste keeper ter wereld kunt spreken", zegt Lollichon. "Je hebt een top vijf. Diegene die voor mij nog altijd de meeste natuurlijke kwaliteiten heeft, en daar blijf ik bij, is Thibaut Courtois. Hij heeft gestalte, de snelheid, de vinnigheid, de explosiviteit, het uitvoetballen met beide voeten als hij vertrouwen heeft, de spanwijdte. Kortom alles. Met die complete waaier aan natuurlijke kwaliteiten steekt hij er een kopje bovenuit."

