Top in toppers: scorende De Bruyne zet Man. City op weg naar winst tegen Arsenal Kristof Terreur

17u17

Bron: Eigen berichtgeving 1 EPA De Bruyne opende knap de score. Premier League Vanaf morgen kunnen we weer met zijn allen klagen en zagen waarom hij bij de Rode Duivels niet hetzelfde niveau haalt, maar bij Manchester City is Kevin De Bruyne de koning, hoog op zijn troon. Bij uitbreiding in de Premier League. ‘King Kev’ is top in de toppers. Met een rake knal zette hij Man City tegen Arsenal op weg naar een negende zege op rij (3-1). Ongenaakbaar, met hulp van de ref.

Twee assists tegen Liverpool. Het enige en beslissende doelpunt tegen Chelsea. Twee assists in twee confrontaties met Napoli. De openingsgoal tegen Arsenal. Vijf toppers, vijf keer beslissend. Dat is wat mensen tegenwoordig onthouden. ‘Just watch me now, kijk nu maar gewoon naar mij’. Met ‘Watch me’ van ‘The Phantoms’ als achtergronddeuntje zwierde Kevin De Bruyne (26) op de vooravond van het seizoen 2017-18 een filmpje online met zijn hoogtepunten uit het vorige. ‘From up here, can’t beat the view. Just watch me now. Just watch me now. I gotsomethin’ for ya. A little more for ya. You won’t believe your eyes. Just watch me now. Van hierboven is er geen beter zicht. Kijk nu maar gewoon naar mij. Kijk nu maar gewoon naar mij. Ik heb iets voor je. Een beetje meer, ja. Je zal je ogen niet geloven. Kijk nu maar naar mij.” Ook hij wist dat het een beetje meer mocht zijn, ondanks een troostprijs als assist-koning. Los van zijn kwaliteiten zal De Bruyne in Engeland pas voor vol worden aanzien wanneer hij zijn team naar een grote trofee leidt, geen League Cup. Kampioen en eindelijk kandidaat-Speler van het Jaar, ook hij hunkerde ernaar. Een ambitie die hij voorlopig met alcoholstift onderlijnt.

EPA De Bruyne viert met Sané.

Photo News

AFP

Ook tegen Arsenal speelde hij weer zijn rol. Ondanks een vroege schietkans voor Agüero in eigen strafschopgebied waren The Gunners veelbelovend begonnen. Na tien minuten bogen ze dan toch geleidelijk aan voor de pressing van City. Silva bediende Agüero, de tikte door naar Sané, maar Sterling kwam een teen tekort om de voorzet van zijn Duitse ploegmaat over de lijn te duwen. Eerste waarschuwing. Voorbij het kwartier mocht De Bruyne twee keer uithalen aan de zestien. De eerste keer keerde Cech een schicht, bij de tweede poging kreeg de doelman hem niet meer gekeerd. De knal van De Bruyne verdween in de verste hoek. City op rozen met dank aan zijn mede-dirigent – David Silva, die andere smaakmaker, zette meer de lijnen uit. Het was de 50ste van de Citizens dit seizoen. Machine.

Arsenal was nog niet uitgeteld. Omdat City enkele mogelijkheden netjes vergat uit te spelen en omdat ze achterin niet altijd even stevig stonden verdedigen – Alexis Sanchez en co zorgden voor de nodige problemen. Ramsey vergat op slag van rust van dichtbij de gelijkmaker binnen te duwen. Doelman Ederson, een van City’s dure aanwinsten vorige zomer, lag in de weg. De Braziliaan heeft zijn waarde al bewezen. Hij maakt achterin het verschil. Keeper op wie je kan bouwen: een zeker sluitstuk.

Na rust leek Sergio Agüero Arsenal helemaal uit te tellen vanop te stip – een zeer lichte strafschop overigens. Niets was wat het leek. Plots zetten de bezoekers hun voet naast City, dat slordig ging voetballen. Ook in het spel van De Bruyne sloop afval – zou het de vermoeidheid zijn na de vele topmatchen op rij. Weg focus, Lacazette profiteerde. Hij mikte de bal onder Ederson. Hoop voor Arsenal, maar die werd vakkundig afgeknald door David Silva, invaller Gabriel Jesus en een lijnrechter die vergat het doelpunt af te vlaggen voor buitenspel. ’t Was op het randje.

Met 31 op 33 stoomt Manchester City gewoon door: de concurrentie kijkt vanop een veilige afstand toe. Sky Sports verkoos David Silva als man van de match, de supporters van City gingen voor hun nieuwe koning, Kevin De Bruyne. In 16 matchen heeft de Rode Duivel dit seizoen 3 goals gemaakt en 9 assists gegeven. Mooie cijfers. Iedereen kijkt nu naar hem.

REUTERS

Photo News

EPA