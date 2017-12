Toch wéér geen blessure? Kompany licht onzeker voor Manchesterderby Kristof Terreur in Engeland

15u47

Bron: HLNinEngeland 0 Photo News Premier League Pep Guardiola beslist zaterdag of Vincent Kompany zondag in de Manchesterderby in actie komt. Hij haakte dinsdag voor Shakthar op eigen initiatief af. "Hij voelde iets", aldus Guardiola, zonder in detail te gaan.

Of het de kuit was? Pep Guardiola schudde het hoofd. Liever gaat hij niet in op de details, maar Vincent Kompany (31) is onzeker voor de match van het jaar in Engeland. "Hij kent zijn lichaam beter dan jij en ik", zei Guardiola. "Hij voelde iets." Zonder in detail te gaan. Kompany was maandag mee naar Oekraïne gereisd, maar haakte op de laatste training af. Guardiola: "Hij voelde zich niet goed. Ik wilde hem opstellen, maar hij voelde zich geen 100 procent." Veel zorgen leek Guardiola zich niet te maken.

David Silva is wel fit. Het grote gelijk van José Mourinho die de lichte blessure van de Spaanse spelmaker eerder deze week in twijfel trok: "Onze tegenstanders hebben allerlei problemen. Grote problemen, maar op het einde is iedereen gewoon klaar om te spelen." De psychologische oorlog is begonnen. Matic raakt fit bij United en ook Fellaini (knie) hervatte de trainingen. Hij haalt wellicht de bank. Ook over hem valt morgen een beslissing.

Kompany speelde sinds zijn terugkeer uit blessure drie weken geleden drie wedstrijden voor Manchester City. Ervoor stond hij tweeënhalve maand aan de kant met een lichte kuitkwetsuur, die maar bleef aanslepen. De medische staf wilde elk risico mijden en dus belastte ze hem niet te veel. Op 18 november maakt hij bij zijn comeback tegen Leicester meteen de 90 minuten vol - al had hij al na twee minuten rood verdiend. Verder kwam hij in actie tegen Southampton en Huddersfield. Een nieuwe lichte blessure komt ongelegen. City zit na de zware hamstringblessure van Stones en het uitvallen van linksachter Mendy niet breed in verdedigers.