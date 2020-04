Toby Alderweireld ontpopt zich tot echte huisvader: “Met die twee bengeltjes in huis, zal ik mij niet snel vervelen” MDRW

06 april 2020

18u01 0 Premier League Het is ook voor Toby Alderweireld even wennen. Onze landgenoot blijft in zijn Londens kot en pikt de draad met het gezinsleven terug op. En dat doet hij natuurlijk met een big smile op het gezicht. “De dagen gaan hier zo snel voorbij.”

Nu het voetbal in Engeland op z’n gat ligt, gaat er een volledig nieuwe wereld open voor onze landgenoot. Hij brengt nu veel meer tijd door met zijn gezin en helpt zelfs in het huishouden. “Mijn vrouw heeft me aan het werk gezet. Dat valt niet mee, geloof mij”, grapt Alderweireld op de sociale media van Tottenham. De Rode Duivel heeft bovendien zijn handen vol met het jonge geweld bij hem thuis. “Ons gezin telt één baby en een jong kind. Zo ben ik altijd druk in de weer. Met die twee bengeltjes in huis zal ik mij niet snel vervelen. De dagen gaan hier zo snel voorbij.”

Door het coronavirus liggen bij zowat alle clubs de groepstrainingen stil. Dan maar online trainen, dacht coach José Mourinho. Op aangepaste muziek toont de fitnesscoach de trainingsvormen, gaande van fietsen op de hometrainer tot stabiliteitsoefeningen. “We maken er gewoon het beste van. Het is veel leuker om ‘samen’ te trainen dan elk afzonderlijk. Als je in groep traint, doe je toch altijd dat tikkeltje meer. Het is ook leuk om mijn teamgenoten op die manier nog eens terug te zien. Iedereen wil natuurlijk zo snel mogelijk weer het veld op, maar in de tussentijd proberen we ons nuttig bezig te houden. Het is belangrijk om fit te blijven, want we weten niet wanneer de Premier League opnieuw start. Als dat überhaupt het geval zal zijn.”

Deze moeilijke tijden brengen het beste en het slechtste in de mensen naar boven. Alderweireld gaf alvast het goede voorbeeld. De Rode Duivel was één van de eerste spelers in de Premier League die zijn groot hart toonde. Hij schonk honderden tablets aan ziekenhuizen zodat de zieke oudere mensen in contact kunnen blijven met hun familie. “Ik vroeg me met mijn vader af wat we zouden kunnen doen om te helpen. Zo zijn we terechtgekomen bij die iPads. Het mentale aspect van iemand niet te kunnen zien, zeker wanneer je niet gezond bent, wordt onderschat. Ook al is het maar een druppel op een hete plaat, met zulke kleine dingen proberen we toch met iets te helpen.”