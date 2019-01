Toby Alderweireld kent met 28 miljoen zijn prijs bij Tottenham: “Blij met vertrouwen, vleugels door superkind” Kristof Terreur in Engeland

10 januari 2019

09u03

Bron: @HLNinEngeland 0 Premier League Zijn meisjes, zijn wereld. Inclusief de hartjes. Toby Alderweireld (29) deelt de gezinsfoto’s gretig op sociale media. Trotse vader, gelukkige voetballer. Eén jaar na de vervelende blessure en de twijfels is hij weer incontournable bij Tottenham Hotspur. Met zijn toekomst in eigen handen.

Bericht op de officiële website van Spurs vorige vrijdag, 9u plaatselijke tijd: “De Club kan bevestigen dat we de optie in het contract van Toby Alderweireld hebben geactiveerd en dat hij vastligt tot 2020.” Een mededeling die al een tijdje in de lucht hing.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN