Exclusief voor abonnees Toby Alderweireld, de familieman die al 16 jaar in het buitenland zit: “Ik begin België echt meer en meer te missen” Kristof Terreur

29 februari 2020

05u30 0 Premier League Familieman eerst, dan pas voetballer. Zonder de sport was hij wellicht onder de kerktoren blijven hangen. Dicht bij de familie, dicht bij de vrienden. België roept hem steeds harder, geeft Toby Alderweireld (30) toe. Elke dag komt hij een stap dichter bij huis.

Het had iets vertederends. Zijn ­vaderhart sprak. Twee weken geleden, in een interview na Aston Villa-Tottenham, flapte Toby Alderweireld het er zomaar uit: “Ik ga nu een paar moeilijke dagen tegemoet. Mijn zoontje en mijn vrouw zijn nog in België. Ik ga ze missen. Ik denk dat ze woensdag terugkeren. Ik kijk er enorm naar uit.”

Je hebt 7% van dit artikel gelezen

Aanbieding loopt nog 05 dagen 18 uren 20 minuten 02 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode