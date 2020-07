Titelviering in mineur: inbrekers gaan aan de haal met juwelen en auto van Fabinho Redactie

24 juli 2020

11u11 0 Premier League Een titelviering in mineur voor Fabinho. De Braziliaanse middenvelder van Liverpool kreeg inbrekers over de vloer toen hij bezig was aan het titelfeest met zijn ploegmaats.

Na dertig jaar wachten was het deze week eindelijk zover. Liverpool mocht voor het eerst in de clubgeschiedenis een Premier League-titel vieren. Op de koop toe gebeurde dat na een ware galamatch tegen Chelsea op Anfield Road. Liverpool won met 5-3, het begin van een lange feestnacht.

Helaas ook het sein voor inbrekers om het huis van middenvelder Fabinho binnen te dringen. De Braziliaan, die op dat moment de titel aan het vieren was, werd flink wat juwelen bestolen. Ook zijn Audi RS6 werd gepikt, maar de wagen (startprijs: 120.000 euro) werd later op de avond onderschept in Wigan.

Lees ook:



WAG van Arsenal-speler is nog altijd niet bekomen van gewapende overval en nam vlucht naar Engeland met wapens op zak

Ruud Vormer krijgt “domme jongens” op ongenood bezoek