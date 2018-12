Titel stilaan weg voor Eden? Dendoncker maakt eerste PL-minuten bij Wolverhampton en zadelt Hazard meteen met kater op Redactie

05 december 2018

22u39 1 Wolverhampton Wanderers WOL WOL 2 einde 1 CHE CHE Chelsea Premier League Chelsea liep bij Wolverhampton Wanderers een blauwtje op: 2-1. De bezoekers uit Londen kwamen na ruim een kwartier op voorsprong door een goal van Ruben Loftus-Cheek. Geen vuiltje aan de lucht zo bleek, maar Raul Jiménez en Diogo Jota gaven het duel na de rust een verrassende wending. Eden Hazard speelde 90 minuten, bij de winnaar maakte Leander Dendoncker zijn Premier League-debuut. Hij viel tien minuten voor tijd in. De titeldroom van The Blues spat zo stilaan uit elkaar.

Eden Hazard was met enkele snedige acties de gevaarlijke pion in de beginfase. Z’n vizier stond echter niet op scherp, dus gingen de Wolves maar een handje helpen. Coady gooide zich na goed voorbereidend werk van onze landgenoot voor een schot van Loftus-Cheeck, maar vloerde daarmee zijn eigen doelman. The Blues op koers én baas, Wolverhampton kwam amper de neus aan het venster steken.

Een andere match na de koffie. Eerst schoof Jiménez na een slimme steekpass de gelijkmaker onder Kepa binnen, vervolgens rondde Jota een heerlijke lage voorzet beheerst af. En dat allemaal in vier minuten tijd. Chelsea-coach Sarri kon z’n ogen niet geloven. Behoudens een schotje van Eden net over de dwarsligger, kwam er niets meer van Chelsea. 2-1.

Het nog ongeslagen Liverpool bleef op twee punten van koploper Manchester City, dat dinsdag Watford met 2-1 versloeg. Chelsea zakte naar de vierde plek, op tien punten al van de leider.