Tielemans voelt zich als een vis in het water: “Hier leven ze voor het voetbal” Redactie

14 december 2019

14u19

Youri Tielemans geniet zichtbaar in Leicester. Niet alleen omdat The Foxes de zeges aan elkaar rijgen en tweede staan in de Premier League, ook omdat de Rode Duivel fantastische statistieken aflevert. In een goede sfeer. “Hier leven ze voor het voetbal en zitten de stadions vol. De ambiance zit elke wedstrijd goed. Dat is het enige verschil met AS Monaco, die ik nog altijd dankbaar ben voor de kans.”

