Tielemans (Leicester) kan nipte zege van Manchester United niet voorkomen, Praet blijft op de bank Redactie

14 september 2019

17u45 0 Manchester United MUN MUN 1 einde 0 LEI LEI Leicester City Premier League Manchester United heeft op eigen veld een nipte zege geboekt tegen Leicester City. Het werd 1-0 na een vroege penaltytreffer van Marcus Rashford. Youri Tielemans startte in de basis bij de Foxes en speelde ook de hele partij, Dennis Praet bleef negentig minuten op de bank.

De match begon meteen veelbelovend. Beide ploegen konden meteen voor dreiging zorgen via Rashford en Maddison, maar De Gea en Schmeicel stonden pal. Voor Leicester was dat echter uitstel van executie, want na acht minuten werkte Söyüncü met een stevige bodycheck Rashford tegen de vlakte in de zestien. De bal ging op de stip en Rashford zorgde voor de snelle voorsprong voor Man United. Ook nadien kregen beide teams nog kansen, maar goals vielen er niet meer in de eerste helft. Dat was ook in de tweede periode niet het geval, ook omdat De Gea bij de les was. Rashford kwam met een geweldige vrijschop nog in de buurt van de 2-0, maar de poging spatte uiteen op de kruising.