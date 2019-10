Tielemans knalt Leicester met knappe winner naar derde plaats, Tottenham stelt weer teleur ODBS

19 oktober 2019

18u03 1 Tottenham Hotspur TOT TOT 1 einde 1 WAT WAT Watford

Met een knappe goal heeft Youri Tielemans de thuisfans in het King Power Stadium het delirium bezorgd. De Rode Duivel vlamde een kwartier voor tijd hard en hoog binnen. Doelman Nick Pope gefusilleerd, de tweede Premier League-treffer dit seizoen voor Tielemans. Meteen de winner voor Leicester (2-1), dat een scheve situatie tegen Burnley zo helemaal rechtzette. De Nieuw-Zeelander Wood was goed voor de 0-1, op slag van rusten maakte Vardy gelijk. Waarna Tielemans in minuut 74 toesloeg op assist van Barnes. Dennis Praet was even daarvoor ingevallen en had een voet in de makelij van de 2-1. Leicester klimt zo naar een voorlopig knappe derde plaats, op gelijke hoogte met Chelsea. De Blues wonnen zuinig van Newcastle dankzij een doelpunt van Marcos Alonso. Man City boekte op haar beurt een eenvoudige overwinning op het veld van Crystal Palace: 0-2.

Tielemans goal Leicester vs Burnley 2-1 #LEIBURpic.twitter.com/eb9BYWWsos Zwodde(@ Zwodde__) link

De Tottenham-Belgen blijven op de sukkel. Thuis tegen Watford, de rode lantaarn met centraal achterin Christian Kabasele in de basis, konden de Spurs pas in minuut 87 een puntje uit de brand slepen. Bij de pauze gingen de alarmbellen nog af in het gloednieuwe stadion. 0-1 achter na een snelle tegengoal via Doucouré, goal waarbij de Spurs-defensie (een trio met de Colombiaan Sánchez naast Vertonghen en Alderweireld) er weer niet goed uitzag. Makke Spurs grossierden daarna in balverlies en misverstanden, zodat Watford lang nog het gevaarlijkst was. Vertonghen kwam goed weg met een sliding in de zestien waarbij Deulofeu over het been ging. De VAR was ‘Super Jan’ gezind. Pas na de pauze een wat gevaarlijker Tottenham, met de inbreng van Son voor Sánchez. Maar pas in minuut 87 viel de gelijkmaker. Dele profiteerde van een misverstand bij Watford. Met de hand, protesteerde Watford. De VAR oordeelde schouder, al zorgde het scorebord nog even voor verwarring. Tottenham blijft achter met 12 op 27.