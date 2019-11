Tielemans en Praet winnen bij het Crystal Palace van Benteke en blijven vlot meedraaien in Premier League Redactie

03 november 2019

16u56 0 Crystal Palace CRY CRY 0 einde 2 LEI LEI Leicester City Premier League Leicester blijft vlot meedraaien bovenaan in de Premier League. De ploeg van Youri Tielemans en Dennis Praet ging bij het Crystal Palace van Christian Benteke winnen met 0-2.

Söyüncü lukte in de 57ste minuut de openingstreffer voor Leicester. Twee minuten voor affluiten legde Vardy de wedstrijd in een beslissende plooi, goed voor zijn tiende doelpunt van het seizoen. Youri Tielemans speelde de hele wedstrijd voor The Foxes, Dennis Praet kwam in de 91ste minuut het veld op. Bij Crystal Palace mocht Christian Benteke invallen in de 78ste minuut.

In de stand is Leicester derde met 23 punten, op acht punten van leider Liverpool en twee punten van Manchester City. Crystal Palace staat op de negende plaats met 15 punten.