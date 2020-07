Tielemans en Praet blijven derde na overwinning tegen Crystal Palace van Benteke Redactie

17u56 0 Premier League Leicester City heeft in eigen huis geen steek laten vallen tegen Crystal Palace. Kelechi Iheanacho en twee keer Jamie Vardy zorgden voor een ruime 3-0-zege. Youri Tielemans gaf de assist voor de 1-0, Dennis Praet mocht na een uur invallen. Christian Benteke stond iets meer dan 80 minuten op het veld bij de bezoekers.

Leicester City kon al drie wedstrijden niet winnen in de Premier League, terwijl Manchester United helemaal op kruissnelheid is. Tielemans en co wisten dus wat hen te doen stond tegen het Crystal Palace van Benteke om de derde plaats te behouden. Tielemans en Benteke startten in de basis, Praet moest toekijken vanop de bank.

Op doelpunten was het wachten tot de tweede helft. Tielemans bracht een lage voorzet scherp voor doel, Palace-doelman Guaita en verdediger Sakho gingen de mist in. Kelechi Iheanacho profiteerde optimaal en bracht de thuisploeg op voorsprong. Een kwartier voor tijd deden Guaita en Sakho nog een duit in het zakje. De Fransman liet zich de bal ontfutselen door Harvey Barnes, die Jamie Vardy de 2-0 aanbood op een presenteerblaadje. In de toegevoegde tijd deed Vardy er nog een doelpunt bij.