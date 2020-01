Tielemans en Leicester halen stevig uit tegen West Ham United - Man United lijdt derde competitienederlaag in vier wedstrijden ABD

22 januari 2020

22u31 0 Leicester City LEI LEI 4 einde 1 WHU WHU West Ham United

Ruime zege voor Leicester. De ‘Foxes’ freewheelden naar een 4-1-overwinning tegen degradatiekandidaat West Ham United. Barnes tekende op assist van Pereira voor de openingstreffer na een héérlijke aanval over meerdere stationnetjes. Bij de 2-0 waren de rollen omgekeerd: deze keer bediende Barnes Pereira. Net na de pauze schoot Noble de aansluitingstreffer vanop de stip nog voorbij Schmeichel, maar Leicester duwde richting het einde van de partij nog eens door. Met succes. Via twee goals van Peréz - waaronder een strafschopdoelpunt - pakte Leicester een verdiende zege. Het blijft zo als derde in het zog van Manchester City. Tielemans speelde de hele wedstrijd, Praet zat niet in de wedstrijdselectie.

Manchester United lijdt derde competitienederlaag in vier wedstrijden

Manchester United blijft op de sukkel in de Premier League. De Red Devils en haar geplaagde coach Ole Gunnar Solskjaer verloren woensdagavond op de 24e speeldag met 0-2 van degradatiekandidaat Burnley. Wood (39.) en Rodriguez (56.) zorgden voor de bezoekende goals op Old Trafford. Eind december won Man Utd nog met dezelfde 0-2 score bij Burnley.

Het is voor Manchester United de derde nederlaag in de laatste vier competitieduels. Het team van de Braziliaanse Belg Andreas Pereira, die bij de pauze werd vervangen, blijft gedeeld vijfde, naast Tottenham en Wolverhampton. De Wolves van Leander Dendoncker hebben wel nog een wedstrijd te goed. Burnley doet onderin een goede zaak en klimt naar de dertiende stek.