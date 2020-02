Tielemans deelt twee assists uit in draw tegen Chelsea, Lampard rolt spierballen door duurste keeper ooit op bank te zetten Kristof Terreur in Engeland

01 februari 2020

15u25 2 Leicester City LEI LEI 2 einde 2 CHE CHE Chelsea Premier League Twee assists, maar niet zijn beste eerste helft. Youri Tielemans (22) eiste zijn rol op tijdens Leicester-Chelsea. Een kansenfestival eindigde op een 2-2-gelijkspel. Met de verwijzing van duurste keeper ter wereld Kepa naar de bank als opvallendste nieuwsfeit bij Chelsea.

Twee assists erbij voor Youri #Tielemans! ✌🇧🇪 pic.twitter.com/CxqFCtJyPz Play Sports(@ playsports) link

Wat deed stand-in-doelman Willy Caballero daar bij de tweede tegengoal? Een onoordeelkundige ren die ervoor zorgde dat Chelsea even weer op achterstand stond, maar ook dat er over zijn keepers zal gepraat worden. Frank Lampard rolde zijn spierballen.

Gisteren op zijn persconferentie stak hij zijn teleurstelling over de mercato niet weg. Lampard had er graag Dries Mertens bij gehad. In het pre-matchinterview noemde hij Chelsea plots underdogs voor de vierde plaats. En op het wedstrijdblad stond Kepa Arrizabalaga, met 80 miljoen nog altijd de duurste keeper, in het rijtje van bankzitter. Moedige doch begrijpelijke beslissing.

Kepa zoekt al een tijdje naar zichzelf. Daarbij niet geholpen door zijn prijskaartje. Echt kunnen overtuigen heeft de opvolger van Thibaut Courtois op Stamford Bridge nooit. Met zijn momenten. Veel werk heeft hij niet, maar veel ballen houdt hij niet tegen. De focus lijkt wat weg en de statistieken – die niks betekenen zonder de beelden – spreken in zijn nadeel.

Van alle Premier Leaguekeepers heeft hij het laatste reddingspercentage – aantal tegendoelpunten vs het aantal reddingen. De stat is ooit ook tegen Courtois gebruikt, maar een cijfers zegt niet alles over een schot. Sommige pogingen zijn nu eenmaal onhoudbaar voor een keeper. En als je voor de rest niet in een schietkraam staat, wegen die tegengoals zwaarder door.

Vervanger Caballero zorgde niet voor de oplossing. Chelsea blijft een ploeg die veel mogelijkheden creëert, maar ook kwetsbaar achterin. Ook zijn keepers. Antonio Rudiger, stevige verdediger, scoorde de twee enige goals, terwijl zijn collega’s voorin vooral voor rust met de kansen morste. Toen had de match al gespeeld kunnen zijn.

Leicester sloop voor rust geleidelijk aan in de match, maar liet pas zijn echte gezicht pas zien na de opener van Rudiger. Toen ook Tielemans beter zijn draai vond. Met een propere pass zette hij Barnes op weg naar de gelijkmaker. Caballero liep na een voorzet van Perez vervolgens onoordeelkundig achter de bal aan. Pereira pikte op. Tielemans raakte de bal niet zoals hij zou willen, maar bediende wel Chilwell. Die strafte de fout af. Een tweede assist voor Tielemans erbij – zijn vijfde dit seizoen in de Premier League. Soms vertellen de cijfers ook niet alles.

Rudiger zette snel orde op zaken. Dennis Praet kwam Tielemans in het slot aflossen. Michy Batshuayi bleef op de bank. Ook aan zijn status zal de komende maanden weinig veranderen. Lampard gelooft niet meer echt in hem.