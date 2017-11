Thibaut Courtois pokert hard: verdubbeling van loon, of hij luistert straks naar Real, PSG of Juventus Kristof Terreur

06u47 0 Photo News Premier League Thibaut Courtois (25) leunt relaxed achterover. Chelsea staat voor het blok. Of zijn club verdubbelt zijn salaris tot 230.000 euro per week of ze verkoopt hem komende zomer. De Duivel schuift de onderhandelingen over een in 2019 aflopend contract voor zich uit. Real, PSG en Juventus speuren naar een nieuwe keeper.

Hij glimlachte naar directeur communicatie Steve Atkins. Courtois had de vraag enigszins verwacht. Op het eind van de persconferentie in Baku rook een journalist van de Daily Mail zijn kans: "Is er een update over je contractsituatie?" Courtois wrong zich niet in bochten - liegen is niet zijn sterkste kant. "Wat betreft mijn contract: dat moet Chelsea regelen met mijn agent. Ik denk niet dat er nieuwe ontwikkelingen zijn. We spelen zoveel matchen en ik verkies me te focussen op mijn prestaties. Tegen het eind van het seizoen is er nog genoeg tijd om te praten."

230.000 euro per week

Een vrij directe hint: hij houdt de gesprekken af tot komende zomer, wanneer hij nog maar een jaar onder contract ligt. Een tactiek die deuren opent. Ofwel plooit Chelsea naar zijn wensen door hem een marktconform contract aan te bieden, in lijn met dat van de Premier Leagues bestbetaalde doelman David De Gea: zo'n 230.000 euro per week, een verdubbeling van zijn huidige wedde (110.000 euro per week). Ofwel zal de club hem moeten verkopen om een deel van zijn transferwaarde te recupereren. Het pokerspel wordt hard gespeeld, maar Courtois leunt achterover, troeven in de handen.

Ook omdat er volgend seizoen postjes vrijkomen bij interessant(er)e teams. Drie clubs snuffelen op de markt. Juventus zoekt een opvolger voor Gigi Buffon, die medio 2018 normaal gezien een punt achter zijn carrière zet. Enkel een Champions Leaguetriomf zou de bijna 40-jarige legende nog op andere gedachten kunnen brengen. PSG speurt al enkele jaren naar een doelman van niveau - Areola en Trapp wegen te licht.

AFP

En dan is er nog Real Madrid, waar Keylor Navas de meningen blijft verdelen. Courtois ligt al sinds 2012 hoog in de schuif bij Real- voorzitter Florentino Pérez en zaakwaarnemer Christophe Henrotay houdt Real sindsdien op de hoogte van Courtois' contractsituatie. In 2015 informeerde de Spaanse topclub naar de vraagprijs, maar op de 100 miljoen euro die Chelseas CEO Marina Granovskaia eiste, knapte Real begrijpelijk af. In Bernabeu ligt Courtois onder meer in balans met De Gea (Man United), maar de Duivel zal minder kosten. Het voordeel van nog één jaar onder contract te staan.

Lokroep uit Spanje

Na de uitspraken van Courtois ligt de druk weer bij Chelsea. In mei werden de contractonderhandelingen voor onbepaalde tijd on hold gezet. Courtois legde een eerste, fel verbeterd voorstel naast zich neer. Chelsea is naar eigen zeggen bereid ver te gaan, maar niet kost wat kost. Courtois is er aan zijn vierde seizoen bezig en amuseert zich, maar hij heeft nooit de intentie gehad om er zich tot het eind van zijn carrière te settelen. De lokroep uit Spanje, waar hij zijn privéleven destijds uitbouwde, is nooit verstomd.

REUTERS