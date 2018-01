Thibaut Courtois pakt uit met gewéldige save op schot Sanchez: "Gelukkig heb ik lange armen. En goeie reflexen" Hans Op de Beeck

21u59

Bron: Telenet PlaySports 50 AFP Premier League Geen vijfde clean sheet op rij voor Thibaut Courtois in de Premier League. In tegenstelling tot die vier eerdere matchen, moest de Rode Duivel vanavond ook flink aan de bak.

En hoe: op het kwartier zag hij Alexis Sanchez van dichtbij uitpakken met een laag en hard schot richting de hoek. Met een geweldige reflex tikte Courtois de bal nog tegen de paal, waarna hij geluk had dat de bal via de andere paal in zijn grijparmen belandde. Ook daarna was Courtois uitmuntend: op een schot van Lacazette ging hij perfect plat en in de tweede helft zag hij de Franse spits alleen op hem afkomen. De doelman haalde het in het één tegen één-duel en kon de uiteindelijke poging van Lacazette in corner werken.

Het mirakel van Londen, getekend @thibautcourtois​! 👀🙌 pic.twitter.com/Lq0d1wbxQU Play Sports(@ playsports) link

"Ik denk dat ik in die fase met Sanchez het geluk wat afdwong", lachte Courtois wat schalks bij PlaySports. "Het was zeker de moeilijkste redding van de twee, omdat Sanchez de twee hoeken voor het uitkiezen had. Gelukkig heb ik lange armen. En goeie reflexen. Bij dat schot van Lacazette verwachtte ik de bal naar de rechterhoek dus daar kon ik op anticiperen."

Even na het uur moest Courtois zich toch gewonnen geven op een poging van Wilshere en in het ultieme slot was hij kansloos op een schot van Bellerin. Zo zag Chelsea de zege nog door de neus geboord (2-2). "Chapeau aan Arsenal. Ik speel een goeie match, maar zij kunnen toch twee keer scoren. Zeker thuis spelen ze altijd aanvallend en zijn ze gevaarlijk. Ik was er klaar voor." Ondanks het belachelijk drukke kerst- en nieuwjaarsprogramma, lag het tempo in de Londense derby bijzonder hoog en was het propaganda voor de Premier League. Courtois heeft zich er al bij neergelegd dat er in Engeland geen winterstop is. "Gelukkig moesten we niet spelen op de 31ste of de 1ste en zaten er altijd minstens twee dagen tussen. Maar een korte pauze is natuurlijk welkom. Zelfs al is dat maar een week. Zes dagen mogen niet veel zijn, maar als je even met de familie weg kan zijn helpt dat toch in het hoofd."

Dan toch geen winnaar in een onwaarschijnlijke London-derby! 👏💥 @HectorBellerin pic.twitter.com/WdQNKSTthA Play Sports(@ playsports) link

Photo News Ook het schot van Lacazette devieerde Courtois knap naast.

Ook Eden Hazard pakte uit met enkele flitsende acties. Zo miste Fabregas zijn plaatsbal na een prachtig hakje van Eden. Een bijzonder mooie assist ging de mist in. Na de pauze zorgde de aanvaller eigenhandig voor de gelijkmaker van de Blues. Hij lokte een strafschop uit na een fout van Bellerin op hem, waarna hij de elfmeter zelf cool omzette. "Het was 50-50, beide elftallen hebben heel goed gespeeld", sprak Hazard. "We hebben genoeg gedaan om de drie punten te pakken. Misschien hadden we meer moeten scoren. We hebben wel wat kansen laten liggen. Dat laatste schot (van Zappacosta na kans Morata, nvdr) had binnen moeten zijn. Op basis van het aantal kansen verdienden we zeker te winnen."

