The Generous One: José Mourinho gaat met tasjes vol eten langs Londense deuren MDRW

24 maart 2020

11u54 0 Premier League José Mourinho (57) heeft zich van z’n beste kant laten zien. De Portugees stak de handen uit de mouwen en deelde eten uit aan kwetsbare ouderen.

The Special One heeft in het voetbal meer vijanden dan vrienden. Maar achter die ruwe bolster schuilt een zachte pit. Dat ondervonden de vrijwilligers van het goede doel AgeUK vanop de eerste rij. José Mourinho kwam er helpen met de bedeling van maaltijden aan ouderen in Noord-Londen die hun huis niet meer kunnen verlaten door de coronacrisis.

Het is niet de eerste keer dat Mourinho zijn groot hart laat zien. Vorig jaar gaf hij een ballenjongen de dag van z'n leven door hem te laten ontbijten met de spelers van Tottenham. De trainingen bij de Spurs liggen net zoals in heel Engeland nog stil tot eind april. De Premier League onderzoekt hoe het daarna verder moet met de competitie.