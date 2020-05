Terug naar af: regering geeft fiat voor herstart vanaf 1 juni, maar PL-clubs niet akkoord met voorstel neutraal terrein ODBS/KTH

11 mei 2020

18u43 1 Premier League De Britse regering gaf haar voorwaardelijke fiat om de Premier League vanaf 1 juni opnieuw van start te laten gaan, maar een stap dichter bij een herstart zijn we niet echt. De clubs stemden immers tegen het idee van matchen achter gesloten deuren op een neutraal terrein. Terug naar af.

De regering stelde een stappenplan voor, waar ook plaats was voor sport, om uit de lockdown te komen. In een tweede fase, die ten vroegste 1 juni in werking treedt, is er weer plaats voor culturele activiteiten en sportactiviteiten achter gesloten deuren. “Maar alleen als er dan voldoende vooruitgang is geboekt in de strijd tegen de verspreiding van het virus en voldoende beperkende maatregelen opgeheven kunnen worden”, werd er wel bij vermeld. Het zag er dus naar uit dat de Premier League na de Bundesliga, die zaterdag start, de tweede Europese topcompetitie wordt die herstart. Tot de PL-clubs opnieuw gingen samenzitten...

Het heikele punt van “Project Restart” was wáár die duels dan moeten doorgaan. Het werd een discussie tussen de grote en kleine clubs. Verschillende clubs uit de onderste regionen vonden neutrale terreinen niet kunnen: zij vrezen een concurrentienadeel zonder thuiswedstrijden. Tijdens de stemming schoten 12 van de 20 clubs het voorstel uiteindelijk af - zij willen in hun eigen stadion spelen. De Engelse politie is daar echter geen voorstander van. De herstart was terug naar af.

Bovendien zijn er ook spelers die zich al publiekelijk gekant hebben tegen een herstart, zoals Sergio Agüero of Antonio Rudiger. De spits van Man City en verdediger van Chelsea zeggen dat ze nog te veel schrik hebben om weer een echte match te spelen. Gisteren testte ook een derde speler van Brighton positief op Covid-19. De coronapandemie zorgde al voor 30.000 doden in Engeland.

