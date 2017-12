Tekent Courtois toch een lucratief contract bij Chelsea? "Ik wil alles rustig op een rijtje zetten" Redactie

Er zit geen druk achter voor hem. Thibaut Courtois houdt tot het eind van het seizoen alle opties open, maar sluit een verlengd verblijf bij Chelsea niet uit. Dat zegt hij in een interview met Stadion: "Mijn privésituatie knaagt een beetje, maar ik wil voor het eind van het seizoen een akkoord hebben. Met Chelsea normaal." De club is bereid erg ver te gaan om hem langer te houden: een salaris van meer dan 200.000 euro bruto per week.

Het eerste is nog niet gezegd over de contractverlenging van Courtois. Het laatste wellicht ook niet. Chelsea zwaait met een lucratief contractvoorstel, maar Courtois heeft alle gesprekken on hold gezet. Hij wil eerst alles netjes op een rij zetten vooraleer hij over zijn toekomst beslist. Omdat hij nog maar anderhalf jaar onder contract ligt, is hij een interessante optie voor andere clubs. Zowel Real Madrid, PSG als Juventus zijn op zoek naar een nieuwe nummer één, maar wegen alles op dit moment af... En dan is er zijn privésituatie: door de breuk met zijn Spaanse vriendin Marta ziet hij zijn dochtertje en zoontje maar zelden. De lokroep uit Spanje is nooit verstomd. "Het is niet altijd gemakkelijk, maar ik had dit ook zien aankomen", zegt Courtois in een interview met Gilles De Bilde in Stadion. "Ik wist dat zij terug naar Madrid zou keren, dus dat speelt zijn rol. Ik zie mijn kinderen doodgraag. Wanneer je ze mist, denk je wel eens: zou ik binnen een paar jaar niet gewoon in Spanje gaan voetballen? Daarom dat ik op mijn gemak mijn tijd wil nemen om te beslissen over een contractverlenging."

Bestbetaalde doelman

Chelsea is bereid om van Courtois een van de bestbetaalde doelmannen ter wereld te maken, met een jaarloon van ruim 200.000 euro bruto per week. Zo graag houdt de club hem in de rangen. "In de pers wordt er altijd over het financiële gesproken", zegt hij. "Ik ga niet zeggen dat het geen rol speelt, maar alles moet goed zitten. Als ik bijteken, wil ik tegen Chelsea kunnen zeggen: ik wil me voor zoveel jaar aan jullie verbinden. Ik ben hier gelukkig. Ik speel hier graag, Londen is een fijne stad. Die privésituatie knaagt altijd, maar voor de rest voel ik me heel goed bij Chelsea. Ik zie geen enkele reden waarom ik niet bij zou tekenen. Ik wil op dit moment gewoonweg alles op een rijtje zetten. Het is niet het moment om iets overhaast te beslissen. Niet voor Chelsea, niet voor mij. Binnen een paar maanden zullen we wel op het gemakje gaan samenzitten. En dat weet de club ook. Er zit geen druk achter. Ik wil voor het einde van het seizoen een akkoord hebben." Met Chelsea of met een andere club? "Normaal met Chelsea", besluit Courtois.