Te plat voor Mourinho, nu de sensatie van de Premier League: maak kennis met Mo Salah

18 maart 2018

11u59

Bron: @HLNinEngeland 57 Premier League Zijn verhaal vertoont gelijkenissen met dat van Kevin De Bruyne. Te plat bevonden door José Mourinho bij Chelsea in 2014, maar geen drie jaar later speelt hij wel alles kapot in de Premier League. Maak kennis met Liverpoolsensatie Mo(hamed) Salah (25). Snelst rennende en scorende Egyptenaar. Met de nodige zin voor overdrijving hun Lionel Messi - zijn bijnaam in eigen land.

Uit de schaduw van Luis Suárez

De vergelijkingen lagen er sneller dan hij ooit had durven denken. In november noemden kranten en statswebsites Mo Salah voor het eerst in één adem met Luis Suárez, hongerigste spits die de Premier League de afgelopen jaren heeft gezien. Sindsdien is de vergelijking nooit meer weggeweest. Omdat zijn doelpuntentellertje week per week bleef aandikken. Eind 2017 klokte Mo Salah af op 23 goals voor Liverpool in 29 matchen. De eerste die 20 goals kon scoren voor The Reds voor Kerstmis sinds Ian Rush in 1986-'87. Een mijlpaaltje dat hij sneller bereikte dan Robbie Fowler, Michael Owen, Fernando Torres en Suárez, om er maar een paar uit de recentere geschiedenis te noemen. Toch was Suárez allround nog straffer, maar voor hoelang nog? Sinds nieuwjaar zweeg het kanon van Salah slechts af en toe. Zaterdag zette hij met zijn vierklapper de teller op 28 Premier League. De 31 uit 2014 van Suárez zijn in zicht en overall doet hij nu al beter. De strafste debutant in het shirt van The Reds en straks ook topschutter door de blessure van concurrent Kane. In Engeland hebben ze een nieuwe referentiespeler voor Salah: Lionel Messi. Beetje voorbarig.

Lieveling van de Liverpoolscouts

Op bijna elke sportieve vergadering bij Liverpool kwam zijn naam de afgelopen twee jaar op tafel. De scouts van The Reds, die hem sinds 2013 bij Basel, de eerste club die hem in Europa een kans gaf, volgden, pushten al jaren voor zijn transfer, maar Chelsea profiteerde in 2014 van de gierigheid van de Liverpooleigenaars. "Om zijn snelheid kan je niet heen", zegt Jürgen Klopp. "Daarmee kan hij in elke competitie brokken maken. Wij hebben elk aspect van zijn spel bekeken. Vooral op fysiek vlak, hoe hij in duels zijn mannetje stond. En dat doet hij nu. Hij is ontwikkeld, maar op tv komt hij over als een mager ventje. Ons scoutingsapparaat heeft een fantastische job gedaan. Ze bleven ons de oren van de kop zagen: hij is klaar voor de stap, hij is klaar. En dat was hij ook. Chelsea kan je op dat vlak weinig verwijten. Hij was nog bleu toen hij daar arriveerde en moest opboksen tegen serieuze concurrentie. Misschien kwam die transfer gewoon te vroeg."

