Te oud en te veel blessures: Tottenham twijfelt aan Dembélé Kristof Terreur

29 maart 2018

07u02 3 Premier League Bij Tottenham maken ze zich opnieuw op voor een stevig rondje onderhandelen met een Rode Duivel. De Spurs willen het contract van Moussa Dembélé (30) graag openbreken, maar niet tot elke prijs gezien zijn leeftijd en blessureverleden. Lees: liever niet voor meer dan 100.000 euro per week.

Er staat best wat druk op de ketel. Het aantal dagen dat Dembélé nog onder contract ligt bij Tottenham, tot eind juni 2019, nadert stilaan de 365 - het laatste jaar. Een situatie die een werkgever doorgaans voor een dilemma zet. Ofwel zwaait de club met een lucratief nieuw voorstel, ofwel overweegt ze een speler in het uitstalraam te zetten wegens een dalende marktwaarde.

Bij Spurs wikken en wegen ze hun opties. Liefst gaat de club, trainer Mauricio Pochettino voorop, door met zijn meest bezongen middenvelder, maar het zal dan wel onder haar voorwaarden gebeuren, niet die van Dembélé. Gezien zijn leeftijd (in juli wordt hij 31) en een lang blessurecurriculum (46 kleine en grotere kwaaltjes in 7,5 jaar) twijfelt de directie om hem een prijzig langdurig contract te geven. Onze landgenoot verdient op dit moment tussen 80.000 en 90.000 euro aan brutobasisloon per week. Veel marge voor onderhandeling en opslag is er niet. Zeker als je weet dat Spurs' bestbetaalde spelers momenteel tot 120.000 euro salaris opstrijken. 't Zal nemen of laten worden voor Dembélé, maar bij Tottenham vrezen ze moeilijke onderhandelingen. De Duivel heeft niet alleen nog meer hartjes gewonnen in eigen stadion, ook de Europese elite heeft gezien dat hij in zijn beste vorm aanleunt bij het topkransje controlerende middenvelders. Troeven die aan de tafel allemaal zullen worden uitgespeeld.

Eerst een goed WK spelen en dan zullen we wel zien Moussa Dembélé

Dembélé zelf stuurt op dit moment niet aan op een vertrek. Een transfer speelt nog niet in zijn gedachten. Hij voelt zich gewaardeerd in Noord-Londen en staat open voor een verlengd verblijf. "Eerst een goed WK spelen en dan zullen we wel zien", liet hij zich onlangs ontvallen. Aan het begin van het seizoen zat hij al eens samen met de club over een contractverlenging, maar in alle eerlijkheid vertelde hij toen te willen wachten tot de zomer van 2018. Een bewuste keuze. Hij wilde zien of hij zijn oude niveau weer kon vinden na een heelkundige ingreep aan de voet die hem al jaren parten speelde - slepende pijntjes. Tottenham stemde in onderling overleg in met het uitstel. Zou voorzitter Daniel Levy, een gehaaid zakenman, daar nu spijt van hebben?

Vertonghen verdient het

Met die andere Belg op de loonlijst, Jan Vertonghen, verwachten de Spurs minder problemen. Het contract van de recordinternational loopt eveneens in 2019 af, maar coach Pochettino heeft zijn zegen gegeven voor een loonsopslag. Hij vindt Vertonghen zijn regelmatigste verdediger van de afgelopen vier jaar en ondanks zijn leeftijd (straks 31) een bouwsteen voor de toekomst. "De club vindt dat hij beloond moet worden", zei Pochettino. "Hij is een van de beste centrale verdedigers in de Premier League."

Bij Toby Alderweireld dringt Tottenham niet meer aan voor een contractverlenging. Te grote kloof tussen vraag en aanbod, te veel gekibbel. Meer dan waarschijnlijk gaat hij deze zomer voor zo'n 50 miljoen euro in de etalage. PSG volgt het dossier aandachtig en ook Manchester United snuffelt rond, maar daar vrezen ze dat Spurs geen zaken wil doen met een rechtstreekse concurrent.