Te gek voor woorden: hoe Craig Bellamy Liverpool-ploegmaat toetakelde met golfclub en dat incident ‘vierde’ na goal in Camp Nou Hans Op de Beeck

14 januari 2019

11u22

Bron: The Guardian 0 Premier League Toen Liverpool lang niet altijd de geoliede machine van vandaag was: de gewelddadige anekdote in de aanloop naar een Champions League-verplaatsing bij FC Barcelona in 2007. In de hoofdrol John Arne Riise en Craig Bellamy. En een golfclub.

Liverpool kwam als winnaar uit de bus in de achtste finale na een 1-2 zege bij Barça, met zowaar goals van Riise als Bellamy. Maar ook een incident tijdens een relaxte stage in de Portugese Algarve, als voorbereiding op die match, blijft bij. Volgens de nu 38-jarige Noor Riise, die tussen 2001 en 2008 de linkerflank van Liverpool afdweilde, kon Bellamy zijn carrière beëindigd hebben. Dat schrijft hij in zijn autobiografie waar in The Guardian een extract van verschenen is.

De feiten volgens Riise: “Steven Gerrard had voor de hele groep een privéruimte geboekt in Monty’s, een restaurant nabij het strand, met een karaoke in de bar. De trainer en leden van de staf lieten ons alleen. Een paar jongens, waaronder Craig Bellamy, begon met drinken nog voor er eten op tafel stond. Al snel kwam er een microfoon aan te pas en Bellamy nodigde me uit om te zingen. ‘Riise gaat zingen! Riise gaat zingen!’, klonk het plots door de microfoon. Woedend stapte ik op Bellamy af. ‘Ik ga helemaal niet zingen. En nu zwijgen jij, of ik sla je bij elkaar!’ Hij terug: ‘Ik ga je f***ing vermoorden, stomme rooie.’”

Net niet op scheen, wel heup en dij

Riise ging daarna terug naar het teamhotel, het exclusieve 'Barringtons Golf and Spa’, waar hij een kamer deelde met Daniel Agger. Alleen had de Noor verkozen nog wat te blijven, zodat Riise de kamer niet op slot deed. Alleen was het Bellamy die ‘s nachts zou opduiken. Riise: “Ik werd wakker toen ik iemand de deur hoorde openen. Natuurlijk dacht ik eerst dat het Agger was, tot ik plots iemand met een golfclub voor de voet van het bed zag staan: Bellamy. Steve Finnan, die de kamer deelde met Bellamy, was er ook. Maar hij stond daar gewoon te staan. Bellamy nam een brede swing van bovenaf met de club en wou zo hard mogelijk mijn scheenbeen raken. Ik kon gelukkig net op tijd mijn been terugtrekken, of mijn carrière zat er daar misschien op.”

“Ik sprong uit bed, trok het laken weg en hield dat tussen mezelf en Bellamy. Alsof ik een of andere matador in een stierenarena was. Bellamy zei: ‘niemand spreekt zo respectloos tegen mij in het bijzijn van mijn vrienden’. Hij was helemaal 'weg’. ‘Het kan me niet schelen als ik naar de gevangenis moet. Mijn kinderen hebben voldoende geld voor school en alles. Echt, dit boeit me niet, maar jij gaat eraan.’ Waarna een nieuwe swing volgde om mij te raken. Maar nu was het wel raak. Vlak tegen mijn heup. Ik zat vol adrenaline en voelde de pijn niet meteen, maar ik was zwaar geraakt. De volgende slag was tegen mijn dijbeen. Ik probeerde me met het laken te verdedigen, maar hij bleef me slaan. Hij kon me zwaar kwetsen, maar ik wist ook dat ik hem aankon. Ik was sterker en groter.”

90.000 euro boete

Riise stelt dat hij niet terugvocht omdat hij besefte dat dit het einde van zijn carrière bij Liverpool kon betekenen. Hij vroeg Bellamy om de club te laten vallen en het uit te vechten met de blote vuist. De Welshman zei daarop dat hij het zou afmaken de volgende ochtend. Waarna er de volgende morgen bij het ontbijt niets meer werd gezegd over het incident. Wat later excuseerde Bellamy zich halfslachtig en moest hij een boete van 90.000 euro betalen. En toen hij in de bewuste match scoorde in het Camp Nou, verwees hij naar de vechtpartij door te vieren alsof hij een golfclub zwaaide. Hij gaf ook de assist voor de 1-2 van Riise. “Achteraf bekeken vond ik die viering betuigen van geen respect. Ik twijfel eraan of de excuses van Bellamy oprecht waren”, aldus Riise.

Op het einde van dat seizoen, nadat de Reds de finale verloren van AC Milan (2-1), verliet Bellamy Liverpool voor West Ham. In zijn eigen autobiografie sprak Bellamy nooit over een echte slag met de golfclub, maar gewoon van een stevige tik. Al gaf hij toe weinig fier te zijn op het incident. Bellamy: “Het was belachelijk. Een zware stommiteit. Ik was dronken en gedroeg me als een hatelijke kwajongen.”

Riise, nog over het incident: “Wat Bellamy en ik bewezen, was dat we de kwaliteit hadden die haat tegenover elkaar om te zetten in succes... maar vrienden konden we nooit worden.” Hij vindt het achteraf bekeken zowel slim als spijtig zich niet harder verdedigd te hebben. En Steven Gerrard zei Riise: “Als ik jou was geweest, weet ik niet of ik daar zo goed mee zou zijn omgegaan.”