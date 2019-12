Supporter pakt uit met apengebaren naar United-middenvelder, City plaatst statement op website YP

07 december 2019

21u08 0 Premier League Het werd geen al te leuk avondje voor Manchester City. Het werd geen al te leuk avondje voor Manchester City. Het verloor de Manchester derby tegen United met 1-2 en op de koop toe liet een fan van de Citizens zich van zijn allerkleinste kant zien. De club heeft intussen een statement online geplaatst waarin ze het gedrag van de fan veroordeelt.

Manchester City fan racially abusing Fred and Lingard, doing a monkey gesture.



DISGUSTING!!!#ManchesterDerby #MCIMNU pic.twitter.com/2pjt0UTJve BenchWarmers(@ BeWarmers) link

‘t Was in minuut 67 dat de fan ‘toesloeg’. Toen Fred, de Braziliaanse middenvelder van Manchester United, een hoekschop wilde nemen, vond de man het nodig om uit te pakken met apengebaren naar de speler van de rivaal. Bovendien kreeg de Braziliaan ook allerhande voorwerpen, zoals flesjes en aanstekers, naar zijn hoofd geslingerd. Bij City zijn ze not amused en dat maakte de club duidelijk met een statement op de website.

“Manchester City FC weet van de video die de ronde doet op sociale media, waarin een supporter te zien is die racistische gebaren maakte in de tweede helft van de wedstrijd tegen Manchester United vanavond. Officials van de club werken samen met de politie om de persoon in kwestie te identificeren. De club werkt ook samen met de politie om te achterhalen wie objecten op het veld heeft gegooid. We hanteren nultolerantie op welke vorm van discriminatie dan ook. Iedereen die schuldig wordt bevonden van racisme, is niet meer welkom op de club”, klinkt het.