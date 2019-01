Supersub: Romelu Lukaku start 2019 als tweede keus bij Manchester United, maar scoort als invaller na 38 seconden Kristof Terreur in Engeland

02 januari 2019

20u20

Bron: @HLNinEngeland 6 Premier League De lach is terug, maar ‘Big Rom’ is bij Manchester United een spits onder druk. Een basisplaats is onder interim-coach Ole Gunnar Solskjaer geen garantie meer. 2019 begint voor Lukaku met een gevecht. Eén met een maat: Marcus Rashford. Ook op Newcastle zat hij op de bank, maar had hij als supersub wel meteen een impact. Doelpunt bij de eerste baltoets na amper 38 seconden.

De linkerarm ging de hoogte in. Even later de rechter. De intenties van Romelu Lukaku (25) waren zondag, tegen Bournemouth, meteen duidelijk. Armen zwaaiden in de lucht. Naar Anthony Martial. Naar Luke Shaw. ‘Big Rom’ vroeg zijn ploegmaats om de bal in de rug van de defensie te droppen. Andere trainer, andere instructies.

Ole Gunnar Solskjaer is zinnens om Lukaku beter op zijn kwaliteiten uit te spelen dan zijn voorganger. Meer met het gezicht naar doel dan met de rug. Als het van de interim-coach afhangt, zullen de United-fans Lukaku minder zien kaatsen met Nemanja Matic en co. “Romelu is een goeie targetman, maar als je hem vertelt dat hij als aanspeelpunt moet dienen, zal hij de goal minder zien”, vertelde Solskjaer zondag. “Hij moet de twee rollen combineren. Lukaku kan in de rug van een verdediger duiken en hij kan naar de bal toekomen om te passen. Hij heeft alle kwaliteiten van een topspits.”

Het moet sneller, directer, minder statisch en dus minder saai, minder voorspelbaar en methodisch. De versnelling niet meer achteruit, maar meteen van drie naar vijf. Zelfs Matic, symbool van de breedtepass onder Mourinho, speelt weer vooruit, daarbij geholpen door backs die zich aanvallend mogen uitleven. Riemen en gespen los, dwangbuizen uit. Met Paul Pogba voorlopig als de exponent van het nieuwe Manchester United. Vrijheid, blijheid.

Ook Romelu Lukaku kan weer lachen. Na tien dagen verlof wegens persoonlijke redenen oogt hij scherper en minder zwaar - speciale kuur ondergaan? Zijn laatste weken onder Mourinho waren evenmin de fijnste. Basisplaats kwijt. Een bolwassing onder vier ogen, wegens dat teveel aan spieren. Enkele onenigheden. Zijn status van ‘untouchable’ - een ‘onaantastbare’ als tweede duurste aanwinst - speelde hij in de tweede helft van vorig jaar kwijt. En ook Solskjaer is niet zinnens hem zomaar weer op een voetstuk te plaatsen, zoals Mourinho dat een jaar lang deed. Hij start weer van nul en Solskjaer zet hem op zijn tippen. Daarbij geholpen door een andere herboren speler. Marcus Rashford (21) heeft van zijn afwezigheid geprofiteerd om eerste keus te worden als nummer 9. Als targetman lukte het de jonge Engelsman onder The Special One evenmin. Eenzaam op dat onbewoonde eiland voorin waar Lukaku genoeg heeft geresideerd.

Rashford heeft snelheid en beweging nodig, ook rondom hem, om het best te renderen. “Marcus heeft alles”, zegt Solskjaer. “Hij scoorde twee keer in drie wedstrijden. En zijn werklust stond me enorm aan. Wij moeten harder werken dan de tegenstander. En Marcus was de katalysator. Wanneer je een spits hebt die de centrale middenvelders onder druk zet. Vervolgens de centrale verdedigers, de doelman... Ik zal hem moeten afremmen. Hij heeft alles om een topspeler te worden.”

Momenteel lijkt Lukaku dus tweede keus. Omdat Rashford in die drie matchen onder Solskjaer heeft laten zien dat hij alles vertegenwoordigt waar de ex-aanvaller voor staat: snelheid, doelgerichtheid, zelfvertrouwen, technische behendigheid, af en toe een fantasietje en een kind uit de academie - een speler die rood bloedt. Lukaku weet wat hem te doen staat: elke kans grijpen. Rashford pikkelde tegen Bournemouth immers met een lichte liesblessure richting kleedkamer. “Hij maakt het oké”, zegt de coach. Rashford voert op Newcastle eveneens de aanval aan. Lukaku zat voor de tweede wedstrijd op rij op de bank, maar had wel zijn impact. Luttele seconden na zijn invalbeurt scoorde hij. Een intikker nadat de Newcastledoelman een vrijschop loste. Ook in de tweede treffer, op de counter, had hij zijn aandeel. Onmiddellijke impact.

Meer ballen in zestien

The fight is on. Lukaku gaat meer ballen in de zestien zien dan onder Mourinho, in een spelletje dat hem beter ligt ook, maar daar zullen ook meer goals en beweging tegenover moeten staan. Maatje Rashford, die hij vorig jaar onder zijn vleugels nam en constant uitdaagde in de afwerkvormen, loert mee over zijn schouder. Lukaku is een spits onder druk.