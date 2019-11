Strateeg Tielemans weer belangrijk voor Leicester, dat nu ook Arsenal wegduwt KTH

09 november 2019

20u01 0 Leicester City LEI LEI 2 einde 0 ARS ARS Arsenal Premier League Een doelpunt voor Jamie Vardy. Een goal voor James Maddison. Een assist voor Youri Tielemans. Leicester is een team dat perfect draait. Een radarwerk sterk in rondo’s en tikwerk, met een Rode Duivel als een van zijn twee strategen. The Foxes duwden ook Arsenal weg. Meer dan een kandidaat voor de top vier.

Groot was het verschil niet tussen Leicester en Arsenal voor rust. Miniem. Een match die gelijk opging, met The Gunners die in de reactie wilden spelen. De tweede legde de krachtverhoudingen pas echt bloot. Leicester blijft excelleren. Pluim voor Brendan Rodgers.

The Foxes drukken doorgaans pas na rust het gaspedaal helemaal plat. Het was wachten op die ene flits van Jamie Vardy, baas boven baas in de Premier League met 10 goals. Zijn elfde was een meestertikwerkje met Barnes, Pereira en twee keer Youri Tielemans in de hoofdrol. Ons landgenoot leverde Vardy zijn elfde op een schoteltje. “Het is een genot om met Vardy samen te spelen”, zei Tielemans vorige week. Er is een klik tussen hem en zijn spits. Vardy is een killer. In de vorm van zijn leven en gevoed door Tielemans en co.

Die kleine 40 miljoen euro die Leicester deze zomer zonder bonussen spendeerde aan de Rode Duivel, lijkt welbesteed. De leider in Tielemans hebben ze immers ook gespot. Jong, maar matuur. Op zijn 22ste is hij de jongste speler in Leicesters ‘leidersgroep van zes’ met onder anderen Schmeichel en Vardy. Op het veld, zo stelden we nogmaals vast, is hij het verlengstuk en eerste aanspreekpunt van coach Brendan Rodgers. De man die wordt geroepen als er tactisch moet worden bijgestuurd en die ideeën ook overbrengt en vertaalt. De man die voor orde zorgt, zoals Kevin De Bruyne dat doet voor Pep Guardiola. Order, order.

“Hij is erg volwassen voor zijn leeftijd”, beaamde Rodgers vorig weekend. Roberto Martínez dicht Tielemans een elite brain toe, een elitebrein. Rodgers, ook niet vies van overdreven complimenten, noemt hem a real football brain. “Voor een 22-jarige heeft hij een wonderlijke kijk op het spelletje. Zeker in vergelijking met de vele jongeren met wie ik al gewerkt heb. Hij heeft een geweldige opleiding gekregen. En hij zet dat door op het veld. Als ik in mijn groep een speler aan moet duiden van wie ik zeg, die kan trainer worden, dan denk ik aan Youri. Het zou me niet verbazen.”

Tielemans voetbalt in Engeland met de glimlach. Kinderlijk genot, zoals bij heel Leicester. Ook de tweede mocht er wezen. Heerlijk afgewerkt door James Maddison, de artiest. Tielemans verbindt al dravend en passend alle stukjes. Wilfred Ndidi kuist in zijn rug alles op. De droomdriehoek van Rodgers. Dennis Praet, die in mocht vallen, krijgt er zijn voet maar niet tussen.

Ondertussen hoeft Leicester niet meer achterom te kijken. Mind the gap. De vijfde volgt voorlopig al op negen punten.