Strafschopdoelpunt zet United op weg naar eenvoudige 3-0-overwinning tegen Watford Redactie

23 februari 2020

17u05 1 Manchester United MUN MUN 3 einde 0 WAT WAT Watford Premier League Manchester United kwam na een matige eerste helft via een strafschopdoelpunt van Fernandes op voorsprong. Die voorsprong breidde het in de tweede helft eenvoudig uit tot 3-0. United wint op die manier al bij al makkelijk van de voorlaatste in de stand en is klaar om Club Brugge donderdag in eigen huis te ontvangen in de Europa League.

De eerste helft tussen Manchester United en Watford had weinig om het lijf. Het waren zowaar de bezoekers die via Doucouré voor het eerste gevaar in de partij zorgden. De Gea voorkwam met een beenveeg de openingstreffer. Aan de overkant zag Capoue zijn poging in het zijnet stranden. James en Fred knalde wat later over de kooi van Watford-doelman Foster.

In de laatste tien minuten van de eerste helft voerde de thuisploeg het tempo een beetje op. Fernandes werd diep gestuurd, Foster kwam te laat en maaide de Portugees omver. Het was Fernandes zelf die de elfmeter koeltjes omzette. United ging met een gevleide 1-0-voorsprong de rust in.

Kort na de pauze kopte Deeney de bezoekers op gelijke hoogte, maar voorafgaand handspel van Dawson werd door de VAR opgemerkt. Een afgekeurde gelijkmaker was het resultaat. Vijf minuten later verdubbelde Martial de voorsprong voor de thuisploeg. Hij omspeelde in twee pogingen doelman Foster en bracht United op 2-0.

The Red Devils kwamen na die tweede treffer niet meer in de problemen. Greenwood zorgde een kwartier voor affluiten met een heerlijke knal in de linkerbovenhoek voor de 3-0. The Hornets maakten nadien nog aanstalten op een eerredder, maar die kwam er uiteindelijk niet.

Dankzij die 3-0-overwinning doet United een goede zaak in het klassement. Het springt over Sheffield United en Tottenham naar plaats vijf. De troepen van Solskjær ontvangen donderdag Club Brugge met een goed gevoel in de Europa League. Kabasele en co blijven hangen op een voorlaatste plaats in de ranking.

.@B_Fernandes8 opent vanop 1⃣1⃣ meter z'n rekening voor @ManUtd! ☝🎯 pic.twitter.com/IFTuolvTWA Play Sports(@ playsports) link