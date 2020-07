Sterling legt uit waarom hij en niet Kevin De Bruyne gisteren strafschop trapte bij Man City Redactie

22 juli 2020

11u41

Niet Kevin De Bruyne, maar Raheem Sterling trapte gisteravond de strafschop die Manchester City kreeg tegen Watford. Nochtans was KDB de voorbije matchen de vaste penaltytrapper bij de Citizens. Na de match, die City vlot met 0-4 won , gaf de Engelse international een woordje uitleg.

“Wel, ik had al gescoord en stond zo op achttien competitietreffers”, zei Sterling bij Sky Sports. Watford-doelman Ben Foster redde zijn strafschop, maar in de herneming kon Sterling toch raak treffen. “Ik besefte dat ik een mooie kans zou krijgen op een hattrick als ik de penalty zou scoren en daar wilde ik echt wel voor gaan. Het lukte uiteindelijk niet, maar ik ben wel heel blij met mijn twee goals.”

De teller van Sterling staat na gisteravond op 19 goals in de Premier League. Hij deed nooit beter. Volgende zondag wacht de laatste match van het seizoen tegen degradant Norwich City. “Twintig goals scoren zou massive zijn. Zo vaak in de Premier League scoren, als winger, is een knappe prestatie. Er wacht nog één match, hopelijk kan ik het dan flikken.”

Ook Kevin De Bruyne aast trouwens nog op een mijlpaal. De Rode Duivel gaf tegen Watford zijn negentiende assist van het seizoen. Premier League-recordhouder Thierry Henry gaf er in het seizoen 2002/03 twintig.

De strafschop:

