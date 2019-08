Sterling helpt Man City met hattrick aan ruime zege tegen West Ham, maar VAR gaat met de aandacht lopen Kristof Terreur

10 augustus 2019

15u20 0 West Ham United WHU WHU 0 einde 5 MCI MCI Manchester City Premier League “F*** off.” De VAR heeft zijn entree in de Premier League niet gemist. Een millimeterbeslissing waarmee Raheem Sterling het niet eens was – met de oksel stond hij buitenspel. Controverse over een pietluttigheid met veel verspeelde tekens op sociale media. De VAR greep vervolgens nog twee keer in. De zin en onzin van technologie. Los daarvan cruiste Man City naar winst tegen West Ham. Kevin De Bruyne zette een eerste assist van het seizoen achter de naam.

Het oog van een computer is scherper dan dat van de lijnrechter. Herhalingen laten vaak een ander licht schijnen op bepaalde fases en voetbalfans vragen al jaren om meer consistentie. Alleen: zelfs al blijkt uit de lijntjes van de VAR-technologie dat de oksel zich een millimeter in buitenspelpositie bevond, dan stopt dat de discussies niet. Beslissingen worden moeilijk aanvaard – iedereen weet het, ongeacht kennis van zaken, altijd beter. Leuk toch? Vraag is of zulke finishfoto’s thuishoren in het voetbal.

I know there are some real VAR-lovers out there, but I have zero appetite for three-minute delays so that a goal can be disallowed because someone appears to be 3 millimetres offside. pic.twitter.com/rIMI81EURp Oliver Kay(@ OliverKayTimes) link

Het debat rond de introductie van de VAR in de Premier League, een van de late adopters, zal de komende dagen nog hevig woeden. De ene schiet het na het eerste experiment al meteen af. Andere geven het nog de tweede kans. Sterling reageerde met een ‘f*** off’. Op de tribunes zongen de fans van City: “Wat is hier in godsnaam aan de hand.” Een doelpunt van Jesus werd afgekeurd omdat de schouder van Sterling zich in de opbouw een paar millimeter in buitenspelpositie bevond. Een doelpunt van Sterling werd goedgekeurd door de VAR. DE VAR checkte een strafschop. En de VAR oordeelde dat een gemiste strafschop van Agüero hernomen moest worden, omdat de West Hamspeler te vroeg in de zestien liepen. Beslissingen volgens de letter van de wet. De flow van het spel leed erronder.

Los van de discussie over zin en onzin van de video-assistent won City met forfaitcijfers in het London Stadium. Start niet gemist, nadat ook Liverpool vrijdag fors uithaalde. Jesus, Agüero en hattrickheld Sterling zorgden voor de doelpunten. Voor Kevin De Bruyne was er een bijrol weggelegd. De afgekeurde derde was een pareltje – jammer voor Gabriel Jesus. De tweede mocht er ook wezen. Met een eervolle vermelding voor afwerker Raheem Sterling en Riyad Mahrez, maar De Bruyne als drijvende kracht. Een machtige ren die het centrum openreet. Vervolgens het simpele passje in de loop van Raheem Sterling en de 0-2 op het bord. Daarvoor staat hij er.

Vergis je niet KDB is nog altijd niet helemaal de ouwe na een door blessures geteisterd 2018-19 en een turbulente voorbereiding. De Aziatische tournée was geen succes. Bij wijze van spreken meer commerciële opdrachten dan deftige trainingen. City moest de voorbije twee weken achterstand inhalen met dubbele trainingen. Ook gisteren stond de radar van KDB nog niet helemaal afgesteld – een pass pardoes over de achterlijn, een voorzet die ver buiten waaide – maar het is een ‘work in progress’.

Oh ja, De Bruyne is geen aanhanger van de VAR, de man van de match. Of was het toch Raheem Sterling.