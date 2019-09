Exclusief voor abonnees Sterkste seizoensstart ooit voor Kevin De Bruyne: zijn motor heeft upgrade gekregen Kristof Terreur in Engeland

02 september 2019

08u17 1 Premier League De recordjacht is ingezet. Strafste start in stats en in de vorm van zijn leven, toch in de cijfertjes. De avonturen van Kevin De Bruyne (28) waren nooit zo begeesterend. De Rode Duivels hebben hun motor met een upgrade terug.

Aan dit gemiddelde klokt hij op 17 mei af op 48 assists. Een verpulvering van het seizoensrecord van Thierry Henry, dat al zeventien jaar staat. Nooit slaagde een Premier Leaguespeler erin om de 20 assists van de Arsenal-legende uit 2002-2003 in een jaargang te overtreffen. Cesc Fabregas viel in 2015 na een vergelijkbare start als De Bruyne in zijn eerste vier matchen (0 goals, 6 assists) rond de jaarwisseling helemaal stil.

