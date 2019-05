Stamford Bridge zwaait een smaakmaker uit: een laatste keer Eden Hazard op eigen veld in de Premier League Kristof Terreur in Engeland

05 mei 2019

09u57

Bron: HLNinEngeland 2 Premier League Emotionele taferelen gegarandeerd. Een ereronde en een afscheid van de abonnees voor de Premier League. En donderdag nog eens een bisnummer in de Europa League tegen Frankfurt. Met zijn drie kinderen aan de hand zwaait Eden Hazard (28) vandaag tegen Watford (15u) een groot deel van de supporters uit die hem jaren hebben toegezongen.

Een laatste staande ovatie zoals hij er zoveel heeft gekregen. Watford is zo goed als zeker Hazards laatste Premier Leaguematch op Stamford Bridge. Een transfer naar Real Madrid wenkt immers. Ondanks hosannaberichten in de Spaanse sportkranten en elfendertig lijnen dat een deal de komende dagen zal afgehandeld worden, nu al bijna een maand lang, hebben beide clubs na maanden onderhandelingen nog altijd geen vergelijk gevonden over een transferprijs - de vraagprijs van Chelsea ligt hoger dan 115 miljoen euro. Een som die Real momenteel niet wil betalen. Toch zijn ze in Madrid zeker dat Hazard straks komt. Die heeft iemand al een tijdje zijn jawoord gegeven. Ook bij Chelsea hebben ze zich erbij neergelegd dat ze hun beste speler kwijt zijn. Alleen willen ze het onderste uit de kan halen.

Hazard wil het seizoen bij Chelsea in schoonheid afsluiten. De cirkel rond: binnenkomen met de Europa League in zijn eerste seizoen, in 2012-13, vertrekken met de Europa League in 2018-19. Het zou zijn zesde trofee in zeven seizoenen kunnen worden. Daarnaast won hij twee Premier Leaguetitels, de FA Cup en de League Cup. Met meer dan 100 goals voegde hij zich toe in een rijtje van clublegenden. Wegens zijn voorbeeldig gedrag en zijn flair op het veld zal hij altijd herinnerd worden op Stamford Bridge. Een reden waarom het merendeel hem ook die transfer naar Real gunt. Uit dank voor bewezen diensten na zeven jaar loyauteit. Een man die er ook meestal op grote momenten stond met 27 goals tegen de andere clubs uit de top 6.

De mooiste momenten van Hazard op Stamford Bridge:

Eerste goal tegen Newcastle (25/8/12)

Hattrick tegen Newcastle (8/2/14)

Titelgoal tegen Palace (3/5/15)

Slalom tegen Arsenal (4/2/17)

Tweede titel (12/5/17)

Hattrick tegen Cardiff (15/9/18)

Stamford Bridge, de speeltuin van koning Eden. 👑😍 #hattrick @hazardeden10 pic.twitter.com/Kumi5C5jKv Play Sports(@ playsports) link

Dribbel tegen West Ham (11/4/19)

.@hazardeden10 op wandel in zijn speeltuin! 👑 pic.twitter.com/X44ASu0Kvn Play Sports(@ playsports) link