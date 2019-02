Stamford Bridge kirt van genot dankzij Koning Dribbel Kristof Terreur in Engeland

04 februari 2019

08u15 0 Premier League Viraal gaan zijn skills in een promotievideo, viraal gaan zijn dribbels en goals tegen het kneusje uit de Premier League. Eden Hazard (28) slalomde Huddersfield en zijn criticasters op een hoopje. Antwoord met de lichte voetjes.

Niets is wat het lijkt op het internet. Of het in één take was opgenomen of er misschien knip- en plakwerk aan was voorafgegaan? Eden Hazard knipoogde eens: “100% naturel, zonder enige twijfel.” Een filmpje van Chelsea, in samenwerking met gokkantoor William Hill, ging dit weekend viraal. Hazard jonglerend en toverend met een American Football, als promo voor de Super Bowl. Mondjes vielen open. Zoveel natuurlijke klasse, zoveel behendigheid met als toetje een knal recht op de dwarsligger tot jolijt van zijn ploegmaats. Dat soort ‘content’ dat altijd goed scoort op het web. Herinnert u zich de ‘crossbar challenge’ van Nike met Ronaldinho uit 2005 nog? De eerste clip die op YouTube meer dan een miljoen kijkers haalde. Het lijkt een amateuropname. Ronaldinho die in Camp Nou een balletje omhoog houdt, het uit de losse sloef op de deklat trapt en vervolgens ook nog eens controleert op de borst. Meerdere keren achter mekaar zonder dat de bal eens een keer de grond raakt. Zelfs met de trucage die eraan te pas kwam, is de techniek in het filmpje het testament van de briljantie van de Braziliaan. Inspirator van een hele generatie. Inclusief Hazard.

🏈 The Superbowl is approaching! @WilliamHill set the boys an American football keepie-uppie challenge.



🔥 Cue @hazardeden10. He didn’t…did he?! pic.twitter.com/54UWmglEMX Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

