Spurs-trainer Pochettino speelt het spel hard met Alderweireld: niet in kern tegen Chelsea Kristof Terreur in Engeland

01 april 2018

16u10

Bron: HLNinEngeland 33 Premier League Zorgen voor Roberto Martínez. Bij Tottenham maken ze het Toby Alderweireld (29) niet gemakkelijk. In de eerste plaats zijn trainer niet. Sinds zijn hamstringblessure is hij zijn gegarandeerde basisplaats kwijt en zijn weigering om bij te tekenen hebben zijn situatie allerminst geholpen. "Ik ga mijn systeem niet omgooien voor Toby", zegt Mauricio Pochettino. De Argentijn speelt het keihard. Tegen Chelsea haalt hij niet eens de achttien.

Op het programma van Tottenham staan nog acht wedstrijden. Negen als de Spurs de finale van de FA Cup halen, maar de bondscoach vraagt zich af hoeveel daarvan Alderweireld effectief zal spelen: tegen Chelsea ontbreekt hij alvast. Martínez zag tegen Saoedi-Arabië als één van de weinigen in het Koning Boudewijnstadion een scherpe en fysiek sterke Alderweireld, maar stak tegelijk een waarschuwend vingertje de lucht in. "Zeven weken is niet veel", zei de Catalaan. "Voor spelers die dit seizoen weinig speelden, en Toby kan één van hen zijn, is wedstrijdritme belangrijk." Sinds 1 november speelde de verdediger 180 minuten in clubverband: een bekerwedstrijd tegen een derde- en een vierdeklasser. Hij stond drieënhalve maand aan de kant met een hamstringblessure en liep vorige maand op training opnieuw een kleine kwetsuur op door een te hoge trainingsintensiteit. Medisch is hij sinds enkele weken fit, maar van zijn trainer bij Tottenham, Mauricio Pochettino, hoeft hij geen cadeaus meer te verwachten. Martínez evenmin.

Geen systeemwissel

"Ik versta de bezorgdheid van Martínez vanuit trainersperspectief", zegt Pochettino. "Was ik bondscoach van België, Engeland of Argentinië, zou ik ook willen dat al mijn spelers speelden. Mijn focus ligt echter op Tottenham én matchen winnen met Tottenham. Ik kan niet met elke trainer rekening houden. Wij bieden spelers de mogelijkheid om een plaats af te dwingen. Als ze die verdienen, zet ik hen in de basis. Ik bekommer mij om mijn club. Ik kan maar elf spelers selecteren, maar ik heb meer dan een elftal aan internationals. Ik kan er zondag maar elf kiezen. En als ik er één opstel, zal er een andere op de bank moeten zitten of zelfs uit de kern vallen. Ik ga mijn systeem niet omgooien omdat Toby wedstrijden nodig heeft met het oog op het WK. Ik moet twee centrale verdedigers selecteren en wanneer je tevreden bent over je huidige koppel, zal de andere moeten wachten. Ik ga ermee akkoord dat spelers moeten spelen, maar in de eerste plaats moeten ze op training bewijzen dat ze beter zijn dan een ploegmaat. Als Toby hard blijft werken, zal hij kansen krijgen. Hij moet fit zijn. En om fit te zijn, moet hij elke dag trainen."

Intimidatie

Een duidelijke boodschap. Er is een tijd geweest dat Alderweireld bij een terugkeer uit blessure haast meteen weer in de basis werd gedropt. Vorig seizoen in december nog, toen na zeven weken inactiviteit. Een invalbeurt volstond om drie dagen later bij de elf te horen. Zo'n haast heeft Pochettino niet meer. Met Davinson Sánchez haalde Spurs deze zomer op voorspraak van zijn coach een serieuze concurrent binnen. Een miljoenentransfer waarmee de club anticipeerde op een vertrek van zijn Rode Duivel. De onderhandelingen over een nieuw contract liepen toen al stroef, maar sinds januari heeft Spurs de hoop helemaal opgegeven. Tottenham is bezig met het post-Tobytijdperk en het beloven mogelijk nog twee frustrerende maanden voor Alderweireld. De Spurs hebben immers een reputatie wat betreft het intimideren van spelers die niet willen bijtekenen. Hun loyale trainer gaat mee in dat verhaal - zie Kyle Walker vorig seizoen, zie Danny Rose nu. Pochettino gebruikt spelers die geen toekomst meer hebben immers à la carte.

Tottenham dringt voorlopig niet meer aan op een contractverlenging voor zijn hoogst aangeschreven verdediger. Te grote kloof tussen vraag en aanbod, te veel gekibbel. Voorzitter Daniel Levy is niet bereid het loonplafond te breken - geen salaris boven 120.000 euro per week. Alderweireld is met zo'n 55.000 euro bruto - zonder bonussen - één van de kleinverdieners en had een marktconforme opslag in gedachten. Als één van de beste centrale verdediger in de Premier League zou hij graag verloond willen worden naar zijn status. Dat betekent: een salaris dat min of meer in lijn ligt met dat van andere topverdedigers - Virgil van Dijk is met 180.000 euro - inclusief bonussen - de bestbetaalde achterhoedespeler. Zo ver willen de Spurs dus niet gaan. Ze hadden Alderweireld graag gehouden, maar niet ten alle kosten.

PSG of Man United?

Alderweireld ligt nog een goed jaar vast. De club heeft wel een eenzijdige optie om dat met een seizoen te verlengen tot 2020, maar activeert dan wel een opstapclausule van 28 miljoen euro, die in een bepaalde periode van de zomer van 2019 geldt. Dat scenario wil Levy vermijden. Liever dan Alderweireld gratis te zien gaan of voor bovenstaande spotprijs, hoopt hij hem deze zomer te gelde te maken. Voor vele miljoenen uiteraard. De hoogste bieder wint. Hij rekent op minstens 50 miljoen. Een rist topclubs volgen de situatie, zonder concrete stappen tot op heden. PSG houdt een vinger aan de pols. Ook Manchester United toont interesse. Barcelona en Chelsea volgen de situatie van Alderweireld vanop een afstand.