Spurs lopen lichamelijke én sportieve averij op: blunderende Lloris met wrede armblessure, Brighton hakt hen in de pan Kristof Terreur

05 oktober 2019

15u27

Bron: @HLNinEngeland 2 Brighton & Hove Albion BHA BHA 3 einde 0 TOT TOT Tottenham Hotspur Premier League Doelman Hugo Lloris liet een bal glippen. Vervolgens blesseerde hij zich lelijk aan de elleboog. Op de draagberrie en met het zuurstofmasker op de mond recht naar het ziekenhuis. Jan Vertonghen liep een tweede blauw oog op in anderhalve maand tijd - nu de andere kant. Synoniem voor het seizoen van Spurs. Tottenham krijgt klappen. Nu ook bij Brighton. 3-0.

Look at #lloris left hand !! Damn !!! 😱 Major twist !! #fpl pic.twitter.com/5K8s0kNjQd 🇲🇾 🏡 F P L House 🏡 🇲🇾(@ fpl_house) link

Eerst de 2-7 tegen Bayern München op dinsdag. Vier dagen later een nieuwe dreun, deze keer aan de Engelse kust. Zijn trainer, Mauricio Pochettino weet het ook allemaal niet meer zo goed. Frustraties. Een neergang van zijn elftal dat hij anderhalf jaar geleden al had voorspeld - de finale van de Champions League was de laatste sparteling. De Argentijn is veeleisend. Bij Tottenham wordt er vaak en intensief getraind. Elk druppeltje zweet wordt er uit de spelers geperst. Daarom dat zijn trainer graag wat frissere benen in zijn elftal had gehad. De bouw van een fantastisch nieuw stadion zette een klem op de budgetten. In de sportieve commissies werd er getwist over targets - ook Pochettino schoot kandidaat-versterkingen af. Er werd naar mekaar gewezen.

In persconferenties sprak een norse Pochettino in codetaal. Verpakte steekjes. Liefst had hij met Champions Leaguewinst in Madrid afgezwaaid. Toe aan een sabbatjaar. Met nieuwe moed begon hij aan het seizoen, maar het gebrek aan inkomende en uitgaande transfers is hem blijven frustreren. Graag had hij afscheid genomen van de jongens wiens contract volgende zomer afloopt en andere spelers op wie hij niet meer rekent voor de komende cyclus. De Eriksens, Auriers, Roses, Wanyamas en Alderweirelds dezer wereld - Vertonghen had hij er tot zeker moment wel nog graag gehouden. Door de hoge vraagprijs of gebrek aan interesse geraakte er amper een weg. Kwam daar nog bij dat nieuwkomers als Tanguy Ndombele en Lo Celso moesten aanpassen aan het harde regime - blessures incluis.

Zuurstoffles

Het gemoed van de trainer lijkt af te stralen op de groep. Daar leven er ook met het gevoel dat zijn trainer het heeft gehad. Bovendien stellen er zich vragen bij de speelstijl: het energieke pressingvoetbal heeft plaatsgemaakt voor een tragere variant. Omdat zijn spelers het niet meer belopen krijgen? Zie ook een indrukwekkend halfuur tegen Bayern, met veel druk, en vervolgens de ene dreun na de anderen. Ook de zwakke punten van de twee Rode Duivels werden, zonder bescherming voor en naast hen, pijnlijk blootgelegd. Afgenomen snelheid en wendbaarheid. Jan en Toby worden een jaartje ouder.

In Brighton werd het dus ook een namiddagje om snel te vergeten. De partij was nauwelijks op gang gefloten toen Lloris een voorzet ongelukkig uit de handen liet glippen. De Fransman viel daarbij achterover en kwam slecht op zijn arm en elleboog neer. Maupay was bij de pinken en tikte binnen, intussen schreeuwde Lloris het uit van de pijn. Hij werd lange tijd ter plekke verzorgd en nadien op een draagberrie afgevoerd, ook de zuurstoffles was erbij. Een rampweek voor Lloris. Vorige week tegen Southampton gaf hij een terugspeelbal kinderlijk weg.

Blauw oog

Daar bleef het niet bij voor de Spurs qua lichamelijke schade, net na het kwartier had ook Vertonghen verzorging nodig. Een dik, blauw oog na contact. Het tweede in anderhalve maand tijd. De eerste liep hij op op training, wel aan de andere kant.

Over naar de sportieve averij, want de vroege achterstand konden de Spurs niet meer rechtzetten. Integendeel. Connolly vloerde de ingevallen doelman Gazzaniga in twee tijden, net na het uur plaatste de Ier de eindstand in de verste hoek. 3-0.