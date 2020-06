Spurs en United spelen gelijk, maar vooral analyse van Roy Keane zal bijblijven: “De Gea? Ik word ziek van hem. Dat hij een taxi neemt naar Manchester” KTH/ABD

19 juni 2020

23u10 0 Tottenham Hotspur TOT TOT 1 einde 1 MUN MUN Manchester United Premier League In de studio van Sky Sports was analist Roy Keane gewoon Roy Keane. Boze man die na drie maanden lockdown nog eens afliep. Man United deelde de punten bij Tottenham, zonder zijn twee Belgen. Meer dan de aangename match bleef de tirade van Keane tijdens de rust hangen.

De ene kijker heeft graag eens analist die hem zaken bijleert over het voetbal. Het verhelderende inzicht. De andere kijkt puur voor het entertainment.

Roy Keane, ooit rots op het middenveld van Man United, vliegt hij er graag met de voet vooruit in. Als speler was hij genadeloos. Naast een geweldige speler soms ook een schopper, op het schofterige af. Als analist heeft hij gif op de tong. Hoge amusementsfactor.

Aan de rust stond Man United 1-0 achter bij Tottenham na een goal van zijn Hollandse aanvaller, Steven Bergwijn. Slap verdedigen van Harry Maguire en co lag aan de basis. David De Gea, sinds het WK in Rusland van zijn voetstuk getuimeld, ging in de fout. Niet voor het eerst.

Keane haalde de haardroger boven: “Hij is een internationaal gewaardeerde doelman. Ik ben verbijsterd. Als ik Solskjaer was zou ik enkele wijzigingen doorvoeren. Haal een aantal mannen van het veld. Man United was niet slecht. Ik zeg: strek je spieren en steekt wat meer persoonlijkheid in het spel.”

“Maguire? (zucht) De Gea? Ik zou hem na de match niet eens op de bus laten. Dat hij een taxi neemt naar Manchester. Hij moet zijn job doen. Schokkend. Ik zou hem klappen geven. Ik word ziek van hem.”

Net wegens zijn tirades wordt Keane in Engeland als analist niet meer zo serieus genomen. Alsof hij een typetje speelt dat scoren wil met straffe uitspraken.

Tottenham en Man United deelden de punten (1-1). De ingevallen Paul Pogba zorgde voor de kentering - hongerig na negen maanden blessureleed. Knappe pass, penalty afgedwongen. Eric Dier, die achterin de voorkeur kreeg op Alderweireld, veroorzaakte een strafschop. Bruno Fernandes zette die feilloos om.

Tottenham-coach Jose Mourinho passeerde bij de herstart zijn twee Belgen – de ene al verrassender dan de andere.

Roy Keane deed zijn uiterste best om met de headlines te gaan lopen.

