Spurs bezorgen Eden Hazard en maats (kansloze) eerste nederlaag, Son scoort wereldgoal LPB

24 november 2018

20u20 0 Tottenham Hotspur TOT TOT 3 einde 1 CHE CHE Chelsea

Tottenham heeft Chelsea zijn eerste nederlaag bezorgd in de Premier League. De ‘Blues’ bleken op Wembley geen partij en lagen na een kwartier al in de touwen. Goals van Dele en Kane zadelden Eden Hazard en zijn maats met een kansloze missie op. Son zette de kers op de taart. Na een ren over ruim 50 meter schoot de Zuid-Koreaan de 3-0 tegen de touwen. De goal van het weekend over het Kanaal. De tegentreffer van Giroud in de slotfase was niet meer dan een doekje voor het bloeden. Even leek het nog bibberen voor een ernstige blessure bij Eden Hazard, die bij een duel slecht neerkwam op zijn enkel. De Rode Duivel speelde de wedstrijd met een pijnlijke grimas uit. Jan Vertonghen, voor het eerst sinds twee maanden in de selectie bij de Spurs, bekeek de wedstrijd 90 minuten vanop de bank.

