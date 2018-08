Spurs-Belgen demonstreren op Old Trafford, machteloos United blijft achter met drie op negen Manu Henry

27 augustus 2018

22u50 2 Manchester United MUN MUN 0 einde 3 TOT TOT Tottenham Hotspur Premier League ’t Is voorbarig, maar na drie speeldagen lijkt Tottenham een te duchten titelkandidaat in Engeland. Basispionnen Vertonghen, Alderweireld én Dembélé trakteerden Manchester United op Old Trafford op een pak rammel (0-3). Drie op negen is de harde realiteit voor United.

Mauricio Pochettino en Old Trafford: vooraf geen geslaagd huwelijk. Uit 18 bezoeken aan The Theatre of Dreams puurde de Argentijn amper één punt. Op 19 oktober 2013 graaide de oefenmeester met Southampton een punt mee (1-1). Vanavond zag hij hoe zijn team ettelijke keren goed weg kwam voor rust. United nam een blitzstart, maar pogingen van Fred en Lukaku leverden niets op. Vooral de Rode Duivel had dé kans op 1-0. Het moeilijkste leek gedaan toen hij een dramatische terugspeelbal van Rose onderschepte en Lloris omspeelde, maar vanuit een scherpe hoek besloot hij alsnog voorlangs. Het doel was nochtans leeg. ‘Big Rom’ balend op de grasmat.

En dan begon de grote Tottenham-show. Vijf minuten na ruste knikte Kane op hoekschop zijn 110de Premier League-goal in doel. Prachtige overhoekse kopslag, overigens. En het feestje werd nog groter toen Lucas – één van de uitblinkers vanavond – de dubbele voorsprong voorbij De Gea schoof. “Sacked in the morning”, zong de meegereisde Tottenham-aanhang dan al richting José Mourinho. Ook invaller Feillaini, de vijfde Belg tussen de lijnen, kon het tij niet keren. Integendeel: ruim vijf minuten voor affluiten bezegelde alwéér Lucas het lot van United: 0-3. Een statement van de Spurs in Manchester.