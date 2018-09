Spits verliet Premier League-club in januari, maar zijn Lamborghini van 220.000 euro liet hij gewoon naast het trainingsveld achter ODBS

Het verhaal van de Lamborghini van Diafra Sakho moet zo'n beetje de huidige malaise bij West Ham tekenen.

Teleurgesteld waren ze in het London Stadium niet toen Rennes in januari Diafro Sakho overnam. De Senegalese spits speelde vier seizoenen voor West Ham, maar kon alleen in zijn eerste jaar wat furore maken. Ook in Frankrijk maakte hij trouwens slechts twee goals, waarna Sakho vorige week op de laatste dag van de transfermarkt uitgeleend werd aan Bursaspor. Maar het is een verhaal waarmee de tabloid Daily Mail uitpakt en wat symbool moet staan voor de huidige malaise bij de Hammers, dat wenkbrauwen doet fronsen. Toen Sakho de voorbije winter de deuren van West Ham achter zich liet, vond hij er niet beter op dan zijn oranje Lamborghini ter waarde van 220.000 euro gewoon op het trainingscomplex van de club achter te laten. Pas drie maanden later vroeg iemand zich af hoe het kwam dat dezelfde wagen nog steeds op die plaats stond. "Hij kocht de wagen en liet hem daar gewoon achter", vertelt iemand uit de entourage van West Ham aan Daily Mail. "Ongelofelijk die verspilling, terwijl iedereen dagelijks voorbij die wagen wandelde."

(photos) Diafra Sakho a abandonné sa Lamborghini sur le parking de West Ham depuis janvier https://t.co/5SCYmTGfr9 pic.twitter.com/PeBK0qHu8p dakarmessages(@ dakarmessages) link

Het moet zijn dat Sakho weinig waarde hecht aan zijn Lamborghini's, want in januari 2016 crashte hij er eentje -een Huracan- tegen een tuinmuur. Die wagen staat op de foto hierboven. West Ham heeft zijn start met 0 op 12 volledig gemist, ondanks een investering van 110 miljoen euro aan spelers in de voorbije transferperiode en het aanstellen van een nieuwe trainer, de Chileen Manuel Pellegrini.