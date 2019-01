Spits onder druk: Romelu Lukaku onder Solksjaer tweede keus Kristof Terreur in Engeland

02 januari 2019

07u30

Bron: @HLNinEngeland 0 Premier League De lach is terug, maar ‘Big Rom’ is bij Manchester United een spits onder druk. Een basisplaats is onder interim-coach Ole Gunnar Solskjaer geen garantie meer. 2019 begint voor Lukaku met een gevecht. Eén met een maat: Marcus Rashford.

De linkerarm ging de hoogte in. Even later de rechter. De intenties van Romelu Lukaku (25) waren zondag, tegen Bournemouth, meteen duidelijk. Armen zwaaiden in de lucht. Naar Anthony Martial. Naar Luke Shaw. ‘Big Rom’ vroeg zijn ploegmaats om de bal in de rug van de defensie te droppen. Andere trainer, andere instructies.

